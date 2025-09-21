پیشرفت ۲۶ درصدی ثبت اشتغال در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو عصر یکشنبه در سومین جلسه کارگروه اشتغال استان با اشاره به تعهد اشتغال گلستان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: هدفگذاری استان ایجاد ۱۹ هزار و ۷۸۳ فرصت شغلی است که تاکنون ۵ هزار و ۷۲ شغل در سامانه رصد توسط دستگاههای اجرایی ثبت شده است.
وی با بیان اینکه توزیع سهم اشتغال شهرستانها در مردادماه ابلاغ شده، افزود: این میزان ثبت اشتغال، نشاندهنده پیشرفت ۲۶ درصدی در تحقق تعهدات استان است.
هلاکو سامانه رصد را ابزاری کارآمد برای پایش مستمر وضعیت اشتغالزایی در استان دانست و گفت: این سامانه امکان نظارت و پیگیری دقیق بر فرآیند ثبت اشتغال را فراهم میکند و به شفافسازی عملکرد دستگاههای اجرایی کمک شایانی میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین با اشاره به مبنای برنامهریزیهای اشتغال، گفت: برنامهها بر اساس ظرفیتهای اعلامی دستگاههای اجرایی، تفکیک شهرستانی و رشتههای شغلی انجام شده است که این رویکرد، گامی مؤثر در راستای تحقق اشتغال پایدار متناسب با نیاز واقعی بازار کار استان خواهد بود.
نظر شما