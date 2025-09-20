  1. استانها
چهارمین مرحله کالابرگ الکترونیک در لرستان آغاز شد

خرم‌آباد - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از آغاز چهارمین مرحله واریز کالابرگ الکترونیک در این استان از امروز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در سخنانی، اظهار کرد: چهارمین مرحله کالابرگ الکترونیک برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار از ۱۹ شهریورماه آغاز شد و به‌این‌ترتیب حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا سوم، به‌ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان شارژ شده است.

وی افزود: در گام دوم از این مرحله، یعنی از امروز ۲۹ شهریورماه، اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهک‌های درآمدی ۴ تا ۷ به‌ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان واریز می‌شود که به‌طورکلی، اعتبار این مرحله تا پایان آبان‌ماه است و مشمولان تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند خرید خود را انجام دهند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، تصریح کرد: بر همین مبنا، مشمولان طرح کالابرگ می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین شده را از بیش از چهارهزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی در سطح استان خریداری کنند و محدودیتی در مقدار خرید هر کالا و نشان تجاری وجود ندارد. البته در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابه‌التفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.

توصیفیان، تصریح کرد: مشمولان می‌توانند خریدهای خود را در چند نوبت انجام دهند و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست. اطلاع‌رسانی از میزان موجودی از طریق سرشماره v.refah برای سرپرستان خانوار پیامک می‌شود و این پیامک فقط شامل میزان «اعتبار کالابرگ» بوده و تأکید می‌شود فاقد هر گونه «لینک» است. همچنین امکان استعلام مانده اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* فراهم شده است.

وی گفت: همچنین مشمولان این طرح می‌توانند برای مشاهده فروشگاه‌ها و اطلاع از مانده اعتبار خود، برنامه کاربردی «شما» را از خدمات‌دهندگانی چون «بازار» و «مایکت» دریافت و نصب کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، ادامه داد: در استان لرستان تعداد ۲۵۴ هزار و ۸۹۷ خانوار در قالب ۷۹۳ هزار و ۹۷۷ نفر در دهک‌های درآمدی چهارم تا هفتم استان لرستان وجود دارد که می‌توانند از امروز نسبت به دریافت سبد کالای خود اقدام کنند.

