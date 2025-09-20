به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر، روز شنبه با اشاره به صدور هشدار جوی سطح نارنجی از سوی این اداره کل برای مواجهه با این وضعیت، افزود: بر اساس نقشههای پیش یابی هواشناسی فعالیت این سامانه از عصر امروز آغاز میشود و تا دوشنبه ادامه مییابد.
وی با بیان اینکه شدت فعالیت این سامانه در نواحی شمالی و شرقی استان به ویژه منطقه ارسباران بیشتر است، اظهار کرد: با توجه به کاهش پنج تا ۱۰ درجهای دمای طی این بازه زمانی، بارش در ارتفاعات این نواحی از جمله سهند و بزقوش به صورت برف خواهد بود.
رییس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: فعالیت این سامانه در سایر نواحی استان به صورت باران همراه با آبگرفتگی معابر، غرش آذرخش، لغزندگی جادهها و در نواحی مستعد بارش تگرگ است.
امیدفر، ادامه داد: با توجه به اینکه احتمال جاری شدن روان آب و سیلابی شدن رودخانههای فصلی وجود دارد، مسافران و علاقه مندان به طبیعت از توقف در حریم رودخانهها و بستر مسیلها خودداری کرده و عشایر کوچ رو در جابجایی دامها احتیاط کنند.
وی خواستار لایروبی مسیلها و کانالهای زهکشی از سوی دستگاههای اجرایی و خدماتی و انجام اقدامات پیشگیرانه در مورد مهار آبگرفتگی معابر و سیلابهای احتمالی شد.
رییس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سراب با دمای پنج درجه بالای صفر خنکترین و میانه با دمای ۳۵ درجه گرمترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در این مدت در گرمترین زمان به ۳۱ و در خنکترین زمان به ۹ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید.
امیدفر، افزود: دمای تبریز در زمان فعلی (۸:۳۰) ۱۲ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین زمان هفت درجه سانتی گراد کاهش یافته است.
