۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

دمای هوای آذربایجان شرقی کاهش می‌یابد

تبریز- رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از کاهش محسوس دمای هوا در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر، روز شنبه با اشاره به صدور هشدار جوی سطح نارنجی از سوی این اداره کل برای مواجهه با این وضعیت، افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی فعالیت این سامانه از عصر امروز آغاز می‌شود و تا دوشنبه ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه شدت فعالیت این سامانه در نواحی شمالی و شرقی استان به ویژه منطقه ارسباران بیشتر است، اظهار کرد: با توجه به کاهش پنج تا ۱۰ درجه‌ای دمای طی این بازه زمانی، بارش در ارتفاعات این نواحی از جمله سهند و بزقوش به صورت برف خواهد بود.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: فعالیت این سامانه در سایر نواحی استان به صورت باران همراه با آبگرفتگی معابر، غرش آذرخش، لغزندگی جاده‌ها و در نواحی مستعد بارش تگرگ است.

امیدفر، ادامه داد: با توجه به اینکه احتمال جاری شدن روان آب و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی وجود دارد، مسافران و علاقه مندان به طبیعت از توقف در حریم رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها خودداری کرده و عشایر کوچ رو در جابجایی دام‌ها احتیاط کنند.

وی خواستار لایروبی مسیل‌ها و کانال‌های زهکشی از سوی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی و انجام اقدامات پیشگیرانه در مورد مهار آبگرفتگی معابر و سیلاب‌های احتمالی شد.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سراب با دمای پنج درجه بالای صفر خنک‌ترین و میانه با دمای ۳۵ درجه گرم‌ترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در این مدت در گرم‌ترین زمان به ۳۱ و در خنک‌ترین زمان به ۹ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید.

امیدفر، افزود: دمای تبریز در زمان فعلی (۸:۳۰) ۱۲ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین زمان هفت درجه سانتی گراد کاهش یافته است.

