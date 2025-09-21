https://mehrnews.com/x395Gv ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳ کد خبر 6597138 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳ آبگرفتگی معابر عمومی کلیبر در پی بارش شدید باران کلیبر- بارش شدید باران در کلیبر موجب آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شهروندان شد. دریافت 6 MB کد خبر 6597138 کپی شد مطالب مرتبط دمای هوای آذربایجان شرقی کاهش مییابد هشدار طغیان رودخانههای فصلی در نیمه شمالی و شرقی آذربایجان شرقی سیل و آب گرفتگی منازل در روستای حاجی آقا شهرستان بستانآباد برچسبها فرمانداری کلیبر آبگرفتگی معابر سیل و آبگرفتگی
