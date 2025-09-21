  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳

آبگرفتگی معابر عمومی کلیبر در پی بارش شدید باران

کلیبر- بارش شدید باران در کلیبر موجب آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شهروندان شد.

