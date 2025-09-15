  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

هشدار طغیان رودخانه‌های فصلی در نیمه شمالی و شرقی آذربایجان‌ شرقی

تبریز-رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به احتمال تشدید فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی و شرقی استان گفت: این وضعیت موجب طغیان رودخانه‌های فصلی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز دوشنبه افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی فعالیت این سامانه تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت و موجب آبگرفتگی معابر، غرش آذرخش، لغزندگی جاده‌ها و در نواحی مستعد احتمال بارش تگرگ می‌شود.

وی اظهار کرد: در این مدت با توجه به وزش باد شدید موقت، احتمال خسارت به سازه‌های سبک، سقوط اشیا و سنگ از ارتفاعات و خیزش گرد و خاک وجود دارد بنابراین محکم کردن سازه‌های سبک و احتیاط در عبور از کنار ساختمان‌های نیمه کاره و عدم پارک خودرو در کنار درختان فرسوده ضروری است.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی، پرهیز از توقف مسافران و علاقه مندان به طبیعت در حریم رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، احتیاط عشایر کوچ رو در جابجایی دام، لایروبی مسیل‌ها و کانال‌های زهکشی از سوی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی و انجام اقدامات پیشگیرانه در مورد مهار آبگرفتگی معابر و سیلاب‌های احتمالی را خواستار شد.

