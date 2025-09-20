به گزارش خبرنگار مهر، دوفصلنامه «پژوهشهای فقه اجتماعی» از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دعوت به همکاری کرد.
علاقمندان میتوانند مقالات علمی خود را در محورهای ماهیت و مسائل فقه اجتماعی، روششناسی فقه اجتماعی، فقههای معاصر و مضاف، اندیشههای فقها و اندیشمندان اسلامی در زمینه فقه اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط به این نشریه ارسال کنند.
علاقهمندان میتوانند برای ارسال مقالات خود به سامانه مجله به نشانی jsj.bou.ac.ir مراجعه کنند.
این دوفصلنامه زیر نظر گروه فقه جامعه و فرهنگ مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) منتشر میشود.
