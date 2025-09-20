  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

دعوت دوفصلنامه پژوهش‌های فقه اجتماعی برای ارسال مقالات

دعوت دوفصلنامه پژوهش‌های فقه اجتماعی برای ارسال مقالات

دوفصلنامه «پژوهش‌های فقه اجتماعی» از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دعوت به همکاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوفصلنامه «پژوهش‌های فقه اجتماعی» از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دعوت به همکاری کرد.

علاقمندان می‌توانند مقالات علمی خود را در محورهای ماهیت و مسائل فقه اجتماعی، روش‌شناسی فقه اجتماعی، فقه‌های معاصر و مضاف، اندیشه‌های فقها و اندیشمندان اسلامی در زمینه فقه اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط به این نشریه ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال مقالات خود به سامانه مجله به نشانی jsj.bou.ac.ir مراجعه کنند.

این دوفصلنامه زیر نظر گروه فقه جامعه و فرهنگ مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) منتشر می‌شود.

کد خبر 6595201
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها