شماره های جدید دو فصلنامه علامه در دانشگاه تبریز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، مدیر اجرایی مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز در این خصوص اظهار داشت: شماره های جدید دو فصلنامه علامه به مقالات حوزه فلسفه و کلام و ادبیات و عرفان اختصاص یافته است.

محمد طاهری خسروشاهی افزود: در شماره های جدید دو فصلنامه علامه، مقالات مهم و قابل توجهی درزمینه ادبیات وعرفان اسلامی و فلسفه و کلام انتشار یافته است.

وی اظهار داشت: علاقمندانی که امکان دسترسی به نسخه مکتوب شماره های جدید را ندارند، می توانند بامراجعه به سایت اینترنتی دانشگاه تبریز به نشانی www.tabrizu.ac.ir مقالات منتشره را به صورت آنلاین مطالعه کنند.

این کارشناس فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود از پژوهشگران و صاحبنظران حوزه علوم انسانی برای ارسال مقاله جهت انتشار در دو فصلنامه علامه دعوت کرد.

طاهری خسروشاهی گفت: دوفصلنامه "علامه" از همه‌ استادان، پژوهشگران، منتقدان، صاحبنظران و دانشجویان دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد در سه حوزه "ادبیات و عرفان"، "فلسفه و کلام" و "فقه و حقوق" دعوت می‌کند با فرستادن مقاله‌ها، نقدها و آخرین یافته‌های پژوهشی خود به دفتر این مجله، در انتشار فصلنامه شرکت جویند.

وی با بیان اینکه مقالات ارسالی باید حاصل پژوهش نویسنده در یکی از زمینه‌های تخصصی نشریه (ادبیات و عرفان، فقه و حقوق، فلسفه و کلام) بوده و قبلاً در جایی چاپ یا همزمان به نشریه دیگری ارسال نشده باشد، گفت: نویسندگان باید از ارسال همزمان دو یا چند مقاله خود داری کنند.

محمد طاهری خسروشاهی خاطر نشان کرد: نویسندگان می‌توانند مقاله‌های خود را به نشانی :

se-allameh@Tabrizu.ac.ir ارسال و یا با شماره تلفن 3342199-0411 تماس حاصل کنند.

شایان ذکراست دوفصلنامه علامه به مدیر مسئولی دکتر سید محمد تقی علوی، رئیس دانشگاه تبریز، ارگان مکتوب موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی این دانشگاه بوده و اکنون وارد دهمین سال انتشار خود شده است.