ضربه سنگین پلیس تهران به قاچاقچیان مواد مخدر در بزرگراه‌ها

در جریان عملیات گسترده پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، بیش از یک تن انواع مواد مخدر، میلیون‌ها قرص روان‌گردان و ده‌ها متهم در محورهای اصلی پایتخت شناسایی، دستگیر و بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در یک عملیات گسترده و همزمان در چند محور مهم شهری و آزادراه‌ها، موفق به کشف و توقیف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و دستگیری تعدادی قاچاقچی و توزیع‌کننده شد.

در یکی از این عملیات‌ها در اتوبان آزادگان، ۴۵۰ کیلوگرم شیشه از ۴ متهم کشف شد و در این راستا یک دستگاه خودروی سنگین و دو خودروی سبک توقیف شد. همچنین، ۵۶۰ کیلوگرم گل از ۱۷ نفر قاچاقچی کشف و با انهدام ۳ باند فعال قاچاق مواد مخدر، ضربه بزرگی به شبکه‌های توزیع وارد شد.

پلیس همچنین موفق به کشف بیش از ۲ میلیون و ۲۳۳ هزار عدد قرص‌های مخدر، روان‌گردان و قرص‌های لاغری دارای مواد شیشه‌ای شد که در بسته‌بندی‌های آماده مصرف و فروش در فضای مجازی کشف شده بودند.

در ادامه عملیات‌ها، ۱۵۰ کیلوگرم تریاک از ۳ متهم در اتوبان آزادگان کشف و یک دستگاه کامیون توقیف شد. در آزادراه کرج، ۱۰۰ کیلوگرم تریاک کشف و ۳ نفر دستگیر شدند که یک دستگاه سواری نیز در این پرونده توقیف شد.

در اتوبان قم، پلیس ۱۸۰ کیلوگرم تریاک را کشف و ۳ نفر را بازداشت کرد و یک دستگاه وانت توقیف شد. همچنین در اتوبان نواب، ۱۶۰ کیلوگرم حشیش کشف و ۴ نفر قاچاقچی دستگیر شدند که در این پرونده یک دستگاه سواری توقیف شده است.

علاوه بر این، تعداد زیادی مواد مخدر بسته‌بندی شده و آماده عرضه در فضای مجازی کشف شد که شامل پایپ‌های مصرف شیشه و انواع آلات و ادوات مربوط به مواد مخدر نیز بود.

پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران با تأکید بر استمرار و افزایش طرح‌های مقابله‌ای اعلام کرد که با قاطعیت با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سلامت جامعه به خطر بیفتد.

