به گزارش خبرنگار مهر، پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در یک عملیات گسترده و همزمان در چند محور مهم شهری و آزادراه‌ها، موفق به کشف و توقیف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و دستگیری تعدادی قاچاقچی و توزیع‌کننده شد.

در یکی از این عملیات‌ها در اتوبان آزادگان، ۴۵۰ کیلوگرم شیشه از ۴ متهم کشف شد و در این راستا یک دستگاه خودروی سنگین و دو خودروی سبک توقیف شد. همچنین، ۵۶۰ کیلوگرم گل از ۱۷ نفر قاچاقچی کشف و با انهدام ۳ باند فعال قاچاق مواد مخدر، ضربه بزرگی به شبکه‌های توزیع وارد شد.

پلیس همچنین موفق به کشف بیش از ۲ میلیون و ۲۳۳ هزار عدد قرص‌های مخدر، روان‌گردان و قرص‌های لاغری دارای مواد شیشه‌ای شد که در بسته‌بندی‌های آماده مصرف و فروش در فضای مجازی کشف شده بودند.

در ادامه عملیات‌ها، ۱۵۰ کیلوگرم تریاک از ۳ متهم در اتوبان آزادگان کشف و یک دستگاه کامیون توقیف شد. در آزادراه کرج، ۱۰۰ کیلوگرم تریاک کشف و ۳ نفر دستگیر شدند که یک دستگاه سواری نیز در این پرونده توقیف شد.

در اتوبان قم، پلیس ۱۸۰ کیلوگرم تریاک را کشف و ۳ نفر را بازداشت کرد و یک دستگاه وانت توقیف شد. همچنین در اتوبان نواب، ۱۶۰ کیلوگرم حشیش کشف و ۴ نفر قاچاقچی دستگیر شدند که در این پرونده یک دستگاه سواری توقیف شده است.

علاوه بر این، تعداد زیادی مواد مخدر بسته‌بندی شده و آماده عرضه در فضای مجازی کشف شد که شامل پایپ‌های مصرف شیشه و انواع آلات و ادوات مربوط به مواد مخدر نیز بود.

پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران با تأکید بر استمرار و افزایش طرح‌های مقابله‌ای اعلام کرد که با قاطعیت با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سلامت جامعه به خطر بیفتد.