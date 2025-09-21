به گزارش خبرگزاری مهر، دومین پیش‌نشست جایزه جهانی امام خمینی با عنوان «تقریب از نگاه امام خمینی، بنیادهای نظری و تجربه‌های عینی» پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش؛ در این نشست موضوعاتی از قبیل «تقریب از نگاه امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه‌ای» «تقریب از نگاه امام خمینی (ره) و آیت الله تسخیری» «تقریب از نگاه امام خمینی (ره) و آیت الله واعظ‌زاده خراسانی» توسط انسیه خزعلی، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی تسخیری و حجت الاسلام حمیدرضا شریعتمداری به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.



جایزه جهانی امام خمینی (ره) که با برنامه‌های متعددی ازجمله برگزاری پیش همایش‌هایی در دانشگاه‌های داخلی و خارجی همراه است، آثار علمی و هنری آن در ۱۰ کمیته موضوعی شامل «معرفی اندیشه‌ها و سیره عملی امام خمینی (ره)»، «ترویج اخلاق، عرفان و معنویت توحیدی»، «عدالت‌طلبی، آزادی‌خواهی و دفاع از کرامت انسان»، «تبیین و ترویج گفتمان پیشرفت تمدن نوین اسلامی»، «تقریب مذاهب اسلامی و تعامل با ادیان»، «مردم‌گرایی و خدمت به مستضعفان»، «استکبارستیزی و مبارزه با صهیونیسم»، «ترویج صلح عادلانه و امنیت جمعی»، «تبیین سبک زندگی دین پایه» و «ارتقای نقش زنان در جامعه و ترویج گفتمان خانواده محور» ارزیابی می‌گردد، که با توجه به زمان پیش‌بینی‌شده، امکان دریافت آثار جدید نیز وجود دارد.



دبیرخانه جایزه جهانی امام خمینی (ره) همچنین از علاقه‌مندان و صاحبان اثر دعوت کرده است تا آثار خود را در حوزه‌های عملی و نظری و در زمینه‌های ده‌گانه موضوعی اعلام‌شده حداکثر تا تاریخ اول مهر ۱۴۰۴ به سایت جایزه به نشانی www.emamkhomeiniprize.com ارسال نمایند.



این جایزه، عالی‌ترین نشان جایزه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است و با برگزاری آن، گامی مهم در جهت گسترش و تعمیق اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) در سطح ملی و بین‌المللی برداشته خواهد شد.