به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دانشگاه ادیان و مذاهب، با حضور و سخنرانی اندیشمندان حوزه و دانشگاه چهاردهمین پیش‌نشست جایزه جهانی امام خمینی (ره) با عنوان «عدالت اجتماعی و سیاسی از منظر امام خمینی (ره)» چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۹ در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

گفتنی است در این نشست آقایان حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب، آیت الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان، محمود واعظی دبیر جایزه جهانی امام خمینی (ره)، دکتر غلامرضا رضایی سرپرست دانشگاه سیستان و بلوچستان و دکتر احسان سامانی دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

جایزه جهانی امام خمینی (ره) که با برنامه‌های متعددی ازجمله برگزاری پیش همایش‌هایی در دانشگاه‌های داخلی و خارجی همراه است، آثار علمی و هنری آن در ۱۰ کمیته موضوعی شامل «معرفی اندیشه‌ها و سیره عملی امام خمینی (ره)»، «ترویج اخلاق، عرفان و معنویت توحیدی»، «عدالت‌طلبی، آزادی‌خواهی و دفاع از کرامت انسان»، «تبیین و ترویج گفتمان پیشرفت تمدن نوین اسلامی»، «تقریب مذاهب اسلامی و تعامل با ادیان»، «مردم‌گرایی و خدمت به مستضعفان»، «استکبارستیزی و مبارزه با صهیونیسم»، «ترویج صلح عادلانه و امنیت جمعی»، «تبیین سبک زندگی دین پایه» و «ارتقای نقش زنان در جامعه و ترویج گفتمان خانواده محور» ارزیابی می‌گردد، که با توجه به زمان پیش‌بینی‌شده، امکان دریافت آثار جدید نیز وجود دارد.

این جایزه، عالی‌ترین نشان جایزه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است و با برگزاری آن، گامی مهم در جهت گسترش و تعمیق اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) در سطح ملی و بین‌المللی برداشته خواهد شد.