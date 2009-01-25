آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل انجمن جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پی تأکید مقام معظم رهبری بر زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسى در تمام سیاست گذارى‏ها و برنامه ریزى‏ها در برنامه پنجم توسعه به خبرنگار مهر گفت: در اصل جان انقلاب به اندیشه های حضرت امام است، اگر بخواهیم به انقلاب به عنوان یک نعمت الهی وفادار باشیم باید اندیشه های دینی امام خمینی (ره) را به طور دقیق زنده و پویا نگاه داریم.

وی افزود: اندیشه های دینی بنیانگذار انقلاب اسلامی نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان باید زنده نگاه داشته شوند، چرا که این انقلاب تنها به ایران اختصاص نداشت، انقلاب ما یک انقلاب جهانی بود.

آیت الله تسخیری با تأکید بر اینکه ابتدا باید اندیشه های امام راحل را در ابعاد داخلی و خارجی به خوبی درک کنیم یادآور شد: در حقیقت افکار و اندیشه های حضرت امام همان اسلام ناب محمدی است که باید آن را با همه پویایی، عمومیت و قدرت آن زنده نگاه داریم.

نایب رئیس اتحادیه بین المللی علمای مسلمان گفت: باید در مرحله اول این اندیشه ها را به خوبی شناخته و سپس با روشهای متناسب با زمان و زبان ملتها گفته و منتقل شوند.

وی با اشاره به اینکه صدور انقلاب در حقیقت همان صدور اندیشه های امام خمینی (ره) است تصریح کرد: این اندیشه ها می توانند برای تحرک توده های مسلمان مورد استناد باشند چرا که ابعاد ضد استکباری آن از یک طرف و بلند نظری افکار وی به سوی یک آینده امت اسلامی از طرف دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آیت الله تسخیری همچنین در رابطه با نحوه عملکرد دستگاه ها و نهادهای فرهنگی به منظور زنده و پویا نگاه داشتن اندیشه های دینی امام راحل تأکید کرد: همه دستگاه ها باید به طور دقیق هماهنگ بوده و بدون اینکه یکدیگر را خنثی کنند وظیفه خود را به خوبی شناخته و به انجام رسانند .

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: برای مثال مجمع جهانی اهل بیت(ع) می تواند تمام اندیشه های امام خمینی در رابطه با تشیع و تقریب مذاهب اسلامی را مورد استناد قرار دهد .

وی گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز آن بخش از اندیشه های امام را که در رابطه با گفتگوی ادیان و تمدنها وجود دارد مورد توجه قرار داده و از طرف دیگر صدور فرهنگ ایران اسلامی با هماهنگی کامل و تشخیص وظیفه دقیق در رابطه با اندیشه های دینی امام صورت پذیرد.