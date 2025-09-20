به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن صبوری زاده با اعلام این خبر گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان کالا و ارز در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: مرزبانان پس از ساعتی گشت زنی در موقعیت‌های اعلامی موفق به توقیف یک فروند لنج و کشف ۲۰۰ دستگاه لباسشویی، ۱۰ دستگاه آب سردکن، ۳۵ دستگاه فریزر به مارک چی پاس، ۲۴۰ عدد ظروف آشپزخانه، ۸۰۰ دستگاه کولر گازی، ۲۴۰ ثوب لباس مردانه، ۴۷ دستگاه یخجال، تعداد ۳۲۵ عدد رادیات کولر و … قاچاق شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری متهمان فراری در دستور کار اطلاعاتی می‌باشد، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۴۹۰ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال برآورد کردند.