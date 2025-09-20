جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به روند تأیید صلاحیت داوطلبان هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری استان فارس ابراز نگرانی کرد و گفت: رقبای اصلی اعضای کنونی هیئت مدیره، توسط خودشان و بدون مستندات کافی رد صلاحیت شدهاند.
وی با اشاره به اینکه بررسی صلاحیتها عمدتاً توسط افرادی انجام میشود که خودشان نامزد انتخابات هستند، ادامه داد: علیرغم تأیید شدن افراد توسط چهار دستگاه نظارتی، به دلایل واهی و بدون پشتوانه مستند، رقبای خود را کنار گذاشتهاند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی نهادهای نظارتی فردی را تأیید میکنند، دیگر دلیلی برای رد صلاحیت او باقی نمیماند.
قادری گفت: یک نقص قانونی در ساختار کانون وجود دارد که هیئت مدیره فعلی از آن بهرهبرداری میکند.
وی ادامه داد: در استان فارس، بیش از نیمی از داوطلبان، خصوصاً کسانی که شانس رقابت با اعضای فعلی را داشتند، رد صلاحیت شدهاند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این وضعیت، آن را تلاشی برای ایجاد رانت و تضمین ادامه حضور اعضای کنونی دانست و افزود: همین افراد در دورههای گذشته خودشان رد صلاحیت شده بودند، اما با پیگیری، تاییدیه گرفتند و اکنون با رقبای خود اینگونه برخورد میکنند.
قادری با تأکید بر وجود ایرادات جدی در عملکرد هیئت مدیره کنونی، خواستار اصلاح فوری این روند شد و تصریح کرد: با نمایندگان شیراز صحبت کرده تا از قوه قضائیه درخواست ورود به این موضوع را داشته باشند.
نظر شما