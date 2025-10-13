به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاتحی گفت: این روزها در شبکه‌های اجتماعی شاهد افزایش تبلیغات مربوط به قرعه‌کشی خودرو هستیم که معمولاً با جملاتی مانند «فقط با پرداخت مبلغی اندک در قرعه‌کشی برنده خودرو شوید» یا «با خرید بلیت وارد لیست قرعه‌کشی شوید» همراه است. اما واقعیت این است که در بسیاری از این موارد، هیچ خودرویی وجود ندارد و قرعه‌کشی تنها پوششی برای کلاهبرداری است.

وی ادامه داد: در این شیوه معمولاً برگزارکنندگان با استفاده از عکس‌ها و فیلم‌های قرضی از خودروها یا نمایشگاه‌ها اعتمادسازی می‌کنند. در مواردی دیگر، برنده یک فرد سوری یا از نزدیکان برگزارکنندگان است و عملاً هیچ جایزه‌ای به مردم تعلق نمی‌گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس افزود: بلیت‌های مجازی با مبالغی مانند ۵۰۰ هزار یا یک میلیون تومان به فروش می‌رسد و از هر خودرو، میلیاردها تومان جمع‌آوری می‌شود؛ در حالی که کل ماجرا صوری و نمایشی است.

فاتحی، با اشاره به نقش پررنگ اینفلوئنسرها در تبلیغ چنین طرح‌هایی گفت: متأسفانه برخی بلاگرها و چهره‌های مشهور فضای مجازی بدون بررسی صحت ماجرا، به تبلیغ این قرعه‌کشی‌ها می‌پردازند و به گونه‌ای در تسهیل وقوع جرم همکاری می‌کنند. آن‌ها در قبال دریافت مبالغی، پیج‌ها و کانال‌های برگزارکنندگان را تبلیغ می‌کنند که این کار به اعتماد بیشتر مخاطبان منجر می‌شود. این اشخاص مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: از نظر حقوقی و قانونی، این نوع اقدامات مصداق آشکار کلاهبرداری است. بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، چنین افرادی علاوه بر بازگرداندن وجوه، به حبس از یک تا هفت سال، جزای نقدی و ضبط اموال محکوم می‌شوند. همچنین، طبق قانون ممنوعیت قمار و بخت‌آزمایی، هر نوع قرعه‌کشی پولی بدون مجوز وزارت صمت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان غیرقانونی است. اگر این فعالیت در بستر فضای مجازی مانند اینستاگرام یا تلگرام صورت گیرد، مشمول جرایم رایانه‌ای نیز خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس درباره دلایل فریب خوردن مردم در این قرعه‌کشی‌ها افزود: جذابیت برنده شدن یک خودروی چند میلیاردی تنها با پرداخت مبلغ اندک، تبلیغات پرهیجان بلاگرها و نمایش خودروها در لوکیشن‌های لاکچری عواملی هستند که اعتماد عمومی را جلب می‌کنند. استفاده از چهره‌های مشهور در تبلیغات نیز این اعتمادسازی را تقویت می‌کند.

فاتحی با بیان اینکه این نوع کلاهبرداری‌ها آسیب‌های جدی به جامعه وارد می‌کند، گفت: سرمایه بسیاری از مردم از بین می‌رود و اعتماد عمومی به نمایشگاه‌ها و کسب‌وکارهای سالم خدشه‌دار می‌شود. همچنین، این نوع فعالیت‌ها زمینه‌ساز پولشویی، گردش غیرقانونی سرمایه و ایجاد بازار سیاه قرعه‌کشی می‌شود.

وی در ادامه راهکارهای پیشگیری را برشمرد و افزود: شهروندان نباید در هیچ قرعه‌کشی خودرو یا نمایشگاهی که فاقد مجوز رسمی است شرکت کنند. بررسی مجوز از وزارت صمت، اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان پیش از هرگونه مشارکت ضروری است. همچنین، در صورت مشاهده چنین تبلیغاتی باید موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند. رسانه‌ها نیز باید با اطلاع‌رسانی و بازگو کردن پرونده‌های مشابه، مردم را آگاه کنند. از سوی دیگر، پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسئولیت دارند صفحات و کانال‌های متخلف را مسدود کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تصریح کرد: کلاهبرداری با عنوان قرعه‌کشی خودرو تنها یک نمایش پرزرق‌وبرق است که پشت آن چیزی جز فریب و سوءاستفاده وجود ندارد. مقابله با این پدیده، هم نیازمند هوشیاری مردم و هم همکاری جدی دستگاه‌های نظارتی و قضائی است. هر شهروند باید بداند که وعده‌های بزرگ با مبالغ اندک، نشانه‌ای روشن از یک دام کلاهبرداری است.