فاتحی: کلاهبرداری «قصابی خوک» اعتماد کاربران را نشانه گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاتحی با تأکید بر اینکه گسترش فناوری و اقتصاد دیجیتال فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تبادل مالی فراهم کرده است، گفت: همزمان با این تحولات، بستر مناسبی برای کلاهبرداران نیز ایجاد شده تا روش‌های پیچیده‌تری برای سوءاستفاده از اعتماد کاربران طراحی کنند. یکی از جدیدترین و خطرناک‌ترین این روش‌ها، کلاهبرداری موسوم به (Pig Butchering Scam) یا همان قصابی خوک است.

وی ادامه داد: اصطلاح قصابی خوک نخستین بار در چین به کار رفت و به فرآیندی اشاره دارد که دامدار با صرف زمان، خوک را تغذیه و فربه می‌کند و در نهایت در یک روز تمام سرمایه‌اش را از بین می‌برد. کلاهبرداران نیز با صرف زمان طولانی برای ایجاد رابطه عاطفی و جلب اعتماد قربانی، او را به سرمایه‌گذاری‌های پی‌درپی تشویق کرده و در نهایت تمام دارایی‌هایش را تصاحب می‌کنند.

معاون اجتماعی دادگستری فارس با تشریح مراحل این نوع کلاهبرداری افزود: کلاهبرداران ابتدا با پیام‌هایی ساده در شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. سپس با نمایش سبک زندگی تجملی و گاهی حتی ایجاد روابط عاطفی مجازی، اعتماد فرد را جلب می‌کنند. در ادامه‌ با معرفی پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری و وعده سودهای کلان، فرد را ترغیب به سرمایه‌گذاری‌های کوچک می‌کنند و پس از واریز سودهای نمایشی، او را به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر می‌کشانند. در مرحله پایانی‌ همه سرمایه قربانی از بین می‌رود و حساب‌هایش مسدود می‌شود.

فاتحی گفت: این کلاهبرداری برخلاف روش‌های سریع مانند فیشینگ، مبتنی بر اعتمادسازی تدریجی و سوءاستفاده از احساسات است. قربانی تحت فشار روانی قرار می‌گیرد و تصور می‌کند دیگران نیز در حال سود بردن هستند. در نتیجه، تصمیمات عجولانه می‌گیرد و در نهایت تمام دارایی خود را از دست می‌دهد.

وی همچنین به پیامدهای فردی و اجتماعی این نوع کلاهبرداری اشاره کرد و ادامه داد: زیان‌های مالی گاه معادل پس‌انداز یک عمر فرد است. بسیاری از افراد برای جبران ضرر، بدهکار بانک‌ها و دوستان می‌شوند. در بعد روانی، احساس خیانت، افسردگی، اضطراب و حتی تمایلات خودکشی گزارش شده است. در بعد اجتماعی نیز قربانیان به دلیل شرمساری، اعتماد خود را به روابط انسانی از دست می‌دهند و به انزوا کشیده می‌شوند.

معاون اجتماعی دادگستری فارس با اشاره به آمارهای جهانی افزود: بر اساس گزارش مرکز جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی، تنها در سال ۲۰۲۳ خسارت ناشی از این نوع کلاهبرداری بیش از ۳.۳ میلیارد دلار برآورد شده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۰ هزار نفر در سراسر جهان قربانی شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که ابعاد تهدید بسیار گسترده است و نمی‌توان آن را صرفاً یک جرم فردی تلقی کرد.

فاتحی در خصوص راهکارهای پیشگیری گفت: آموزش عمومی، اطلاع‌رسانی در مدارس و دانشگاه‌ها و استفاده صرف از صرافی‌های معتبر و دارای مجوز از جمله راهکارهای اصلی است. شهروندان باید بدانند که هر وعده سود سریع و بدون ریسک، یک نشانه خطر است. همچنین هیچ پشتیبان رسمی از کاربران رمز عبور یا کلید خصوصی درخواست نمی‌کند و هرگونه رابطه سریع و صمیمی با افراد ناشناس در فضای مجازی باید با تردید جدی نگریسته شود.

وی با بیان اینکه قربانیان این نوع کلاهبرداری نباید از گزارش‌دهی خجالت بکشند و ادامه داد: گزارش به‌موقع به پلیس فتا و نهادهای مرتبط، شانس مسدودسازی حساب‌ها و جلوگیری از ضررهای بیشتر را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، ارائه مشاوره و حمایت روانی برای قربانیان امری ضروری است تا از بروز آسیب‌های جدی‌تر جلوگیری شود.

معاون اجتماعی دادگستری فارس در پایان تصریح کرد: مقابله با کلاهبرداری قصابی خوک نیازمند سه رویکرد اصلی‌، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی، حمایت اجتماعی و روانی از قربانیان و همکاری‌های حقوقی و بین‌المللی است. تنها با این اقدامات می‌توان جلوی گسترش چنین پدیده‌ای را گرفت و امنیت روانی و مالی جامعه را حفظ کرد.