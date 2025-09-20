به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بدری گفت: با همکاری و تعامل بسیار مطلوب دستگاه قضائی به ویژه اداره کل ثبت اسناد و املاک، سند تک برگ بخش دیگری از اراضی بستر سد درودزن به نام شرکت آب منطقهای فارس به نمایندگی از دولت صادر شد.
وی وسعت این اراضی را بالغ بر ۶۲۶ هکتار، ذکر و ادامه داد: این اقدام با پیگریهای مجدانه مدیریت حقوقی آب منطقهای و حمایت رئیس کل دادگستری و همراهی معاونان دستگاه قضا در استان فارس به ثمر نشسته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با بیان اینکه پیش از این سند ۱۲۱۷ هکتار از اراضی بستر دریاچه سد درودزن صادر شده بود، افزود: این اقدام در راستای اجرای طرح مستندسازی املاک دولتی، انجام شده است.
بدری هدف از این اقدام را ممانعت از تصرفهای غیرقانونی و حفاظت از منابع ملی دانست و گفت: با اخذ این سند، دست سودجویان و متجاوزین به حریم بستر دریاچه سد درودزن، از این اراضی کوتاه شده است.
وی با اشاره به وضعیت نه چندان مناسب منابع آب سطحی در کشور، افزود: اراضی بستر و حریم سد درودزن در سالهای گذشته مورد تصرف گسترده قرار گرفته بود و برخی با حفر چاههای غیرمجاز، اقدام به برداشت آب و کشاورزی غیرقانونی در این اراضی میکردند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس افزود: موضوع لزوم تثبیت مالکیت دولت و اخذ سند رسمی برای اراضی بستر سد، پیشتر در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان فارس مطرح و تصویب شده و شرکت آب منطقهای فارسن مامور تهیه نقشه شمیم، جانمایی و صدور سند کاداستری برای این اراضی شده بود.
لازم به ذکر است سد مخزنی درودزن که بر روی رودخانه کُر احداث شده، از مهمترین سدهای استان فارس محسوب میشود و نقش کلیدی در تأمین آب آشامیدنی شهرهای شیراز، مرودشت، زرقان و خرامه و نیز آب کشاورزی دشتهای مرودشت و کربال دارد.
نظر شما