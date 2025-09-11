  1. بین الملل
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

بسته شدن حریم هوایی «لتونی» در مناطق مرزی با روسیه و بلاروس

وزارت دفاع لتونی اعلام کرد که این کشور تصمیم گرفته است حریم هوایی خود در مرز با روسیه و بلاروس را ببندد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع لتونی اعلام کرد این کشور تصمیم گرفته است حریم هوایی خود در مرز با روسیه و بلاروس را ببندد.

وزیر دفاع لتونی در این باره تأکید کرد: هیچ تهدید مستقیمی وجود ندارد اما ارتش در حالت آمادگی کامل قرار دارد.

در خبری دیگر، رئیس‌ جمهور فنلاند درباره نفوذ پهپادهای روسیه به آسمان لهستان گفت، فکر می ‌کنم کار روسیه نسنجیده و خطرناک بود.

وی افزود: واضح است که اوکراین اکنون تضمین‌ های امنیتی از اروپا دارد. ترامپ درست می‌گوید که اروپا باید خرید نفت و گاز از روسیه را متوقف کند.

رئیس جمهور فنلاند تصریح کرد: روسیه به آزمایش ما ادامه خواهد داد و عملیات دیگری برای تحریک ما انجام خواهد داد.

