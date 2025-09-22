به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دونالد تاسک نخست وزیر لهستان امروز دوشنبه گفت که کشورش هر شی‌ء یا پرنده‌ای را که حریم هوایی این کشور را نقض کند، سرنگون خواهد کرد.

نخست وزیر لهستان در این خصوص در یک کنفرانس خبری در ورشو گفت: ما تصمیم گرفتیم که که هر شی‌ءی را که حریم هوایی ما را نقض کند و بر فراز لهستان پرواز کند، سرنگون کنیم؛ مطلقاً هیچ بحثی در این مورد وجود ندارد.

به ادعای دونالد تاسک، حداقل ۳ پهپاد روسی توسط هواپیماهای لهستانی و سایر هواپیماهای ناتو در حریم هوایی لهستان سرنگون شدند.

روسیه اعلام کرد که این حادثه عمدی نبوده است. اتهامات مشابهی بعداً توسط رومانی و استونی ادعا شد.

دونالد تاسک گفت: این اولین باری است که پهپادهای روسی در قلمرو ناتو سرنگون می‌شوند.

وی به ماده ۴ ناتو استناد کرد که به یک عضو اجازه می‌دهد نشستی متشکل از متحدان را برای مشورت در مورد یک موضوع تشکیل دهد.