دولت ترامپ بررسی سالانه ناامنی غذایی در آمریکا را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرد که دولت ترامپ بررسی سالانه ناامنی غذایی وزارت کشاورزی این کشور را لغو کرده و به تلاش چند دههای برای ردیابی تعداد آمریکاییهایی که برای دسترسی به غذای کافی تلاش میکنند، پایان داده است.
وزارت کشاورزی ایالات متحده ادعا کرد که گزارش امنیت غذایی خانوار «بیش از حد سیاسی» شده و دیگر نیازی به آن نیست؛ اگرچه نسخه ۲۰۲۴ همچنان در ماه اکتبر منتشر خواهد شد؛ بررسی ۲۰۲۵ انجام نخواهد شد.
به گزارش این خبرگزاری، لغو این گزارش که ۳۰ سال است انجام میشود، در بحبوحه افزایش ناامنی غذایی و کاهش اخیر بودجه برنامههای کمک غذایی فدرال از جمله الزامات سختگیرانهتر برای دریافتکنندگان برنامه کمک تغذغذلیی یه تکمیلی، صورت میگیرد.
وزارت کشاورزی آمریکا در این خصوص ادعا کرد که گزارش سالانه «پر از اشتباهات، معیارهای اشتباه، عدم پاسخگویی و تلاش گسترده برای برنامههای دولتی بزرگتر و بزرگتر» است.
