نخستین ماموریت هوایی انگلیس بر فراز لهستان در قالب عملیات«نگهبان شرقی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جنگنده‌های انگلیسی نخستین ماموریت گشت‌زنی خود را بر فراز لهستان در قالب عملیات «نگهبان شرقی» به انجام رسانده‌اند.

لندن پیش‌تر مشارکت جنگنده‌های «تایفون/Typhoon» نیروی هوایی انگلیس در عملیات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تحت عنوان «نگهبان شرقی» را در بال شرقی این ائتلاف به‌بهانه مقابله با تهدید روسیه اعلام کرده بود.

در پی ادعای لهستان درباره ورود پهپادهای روسیه به حریم هوایی این کشور، ناتو که ورشو نیز جزو آن محسوب می‌شود، عملیات «نگهبان شرقی» را به اجرا گذاشته است.

جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس مدعی شد که انجام ماموریت بر فراز لهستان، بر تعهد لندن به ناتو تاکید می‌کند و و گفت: این ماموریت این سیگنال واضح را ارسال می‌کند که ما از حریم هوایی ناتو دفاع می‌کنیم.