به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خاکپور اظهار کرد: در ساعت ۱۷:۵۷ دقیقه یکشنبه، از طریق اطلاع رسانی گزارش مردمی و با هماهنگی مرکز پاسخگویی جمعیت هلال احمر استان مرکزی (۱۱۲) به پایگاه حاجی آباد جمعیت هلال احمر شهرستان محلات مبنی بر تصادف زنجیره‌ای، نجاتگران هلال احمر محلات سریعاً اعزام شدند.

رئیس هلال احمر شهرستان محلات با اشاره به تصادف زنجیره‌ای ۴ خودرو و ۲ خاور در محور محلات_خمین گفت: این سانحه رانندگی ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: پس از انجام عملیات رها سازی، کنترل صحنه و اقدامات پیش بیمارستانی، برای هشت مصدوم اقدامات سرپایی انجام شد و ۲ مصدوم تحویل بیمارستان امام خمینی شهرستان محلات شدند.