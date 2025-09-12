سانحه ترافیکی مرگبار در جاده شهباز- خمین سه فوتی و مصدوم بر جای گذاشت

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۱۷ و ۲۲ دقیقه عصر امروز (جمعه) گزارشی مبنی بر سانحه تصادف بر اثر برخورد ۲ دستگاه خودروی تیبا و پژو و آتش سوزی به دنبال آن اعلام شد.

وی با بیان اینکه سانحه ترافیکی مرگبار در جاده شهباز به خمین سه فوتی و مصدوم بر جای گذاشت، افزود: متأسفانه در این سانحه یک خانم ۵۱ ساله در صحنه حادثه جان باخت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی گفت: همچنین در این حادثه ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شدند که یکی از این مصدومین پس از دریافت خدمات فوریت پزشکی توسط تیم اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان تأمین اجتماعی شازند و مصدوم دیگر به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.