در همان یک دقیقه اول، خصم را زود هشت-هیچ کنید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قزوه در واکنش به قهرمانی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی زاگرب، شعر تازهای سروده و آن را به کشتیگیران قهرمان ایران تقدیم کرده است.
در ادامه شعر قزوه را با هم میخوانیم؛
*
دشمن از دستتان کلافه شدهست
دشمنان را فتیلهپیچ کنید
در همان یک دقیقهی اول
خصم را زود هشت-هیچ کنید
*
کاش یک امتیاز هم ندهید
به رقیبی که فن نمیداند
از منیت پر است سینهی خصم
فن افلاککن نمیداند
*
با دم شیر میکنی بازی
شیرغلت است و شیر میگیری
میبری کنده را سوی افلاک
هر زمانی که زیر میگیری
*
رکبی میزنی و اژدربند
با سرآویز و سرپی و سرخاک
باز در چنتهی خودت داری
فن افلاک و کندهی یک چاک
*
با کمرتاب و فنّ یزدانی
به مخالف زدید بارانداز
رقص پا میکنید در آخر
پرنفس مثل لحظهی آغاز
*
قهرمان جهان شدید امروز
بچههای فرنگی و آزاد!
مرحبا مرحبا به غیرتتان
دلتان شاد و خانهتان آباد
