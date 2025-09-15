به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طهماسبی، شعر تازه‌ای برای نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص)، سروده است.

در ادامه شعر طهماسبی را با هم می‌خوانیم؛

*

ای خوشا محو عشق یار شدن

به غم عاشقی دچار شدن

ای خوشا در غروب دلتنگی

لحظه در لحظه بی قرار شدن

با مرور تبسمی غرق

گریه‌های بی اختیار شدن

مثل اشکی فتادن از سر مهر

پای عشق کسی نثار شدن

چون قصیده به شوق مدح کسی

واژه واژه به هم قطار شدن

سکه بر نام خویشتن زدن و

صاحب فخر و اعتبار شدن

یک شبه پر زدن به اوج کمال

بری از هرچه عیب و عار شدن

همچو آیینه در تجلی حق

پاک و پاکیزه از غبار شدن

افتخار تمامی آفاق

از کرامات بی شمار شدن

از صداقت امین مردم شهر

از شرافت بزرگوار شدن

زخمی جور خار و خس گشتن

به تمنای لاله‌زار شدن

غنچه‌ی سرخ آخر اسفند

قاصد حضرت بهار شدن

بهر فتح دلش به بال قنوت

هر سحرگاه رهسپار شدن

شاهد طلعت دل‌انگیزش

لایق خلوت نگار شدن

در هوای سکوت نیمه شبان

راهی انزوای غار شدن

بعد از آن در تکلم ملکوت

مثل خورشید آشکار شدن

ماه را پیرهن قبا کردن

حسرت چرخ روزگار شدن

هم‌زمان مثل تیغ و ابریشم

توامان کوه و آبشار شدن

کهکشان را به لحظه پیمودن

رانده از شهر و از دیار شدن

شرف مکه و منا گشتن

ساقی الحاج و پرده دار شدن

دختران را رهاندن از ترس و

وحشت زنده در مزار شدن

چون شهابی خجسته پایانی

بر خبرهای ناگوار شدن

مژده وصل عاشقان گشتن

فصل پایان انتظار شدن

جمع پیمانه‌های شب‌زده را

تا خود صبح میگسار شدن

باده در باده نور نوشیدن

نور در نور نو نوار شدن

می اگر از هزار خُم جوشد

ای خوشا مست هر هزار شدن

از انا الحق به حق سفر کردن

فارغ از هرچه گیر و دار شدن

علت خلقت بشر گشتن

چرخ را مبدأ و مدار شدن

مثل تقویم هجری شمسی

مثل تاریخ ماندگار شدن

رادی و راستی و پاکی را

اسوه باللیل و النهار شدن

یله بر شهپر فرشته وحی

شب معراج تکسوار شدن

قاب قوسین درنوردیدن

غرق در ذات کردگار شدن

ای خوشا همچون احمد مختار

تا قیامت ادامه‌دار شدن