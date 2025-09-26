به گزارش خبرنگار مهر، شعر دفاع مقدس بعد از گذشت سه چهار دهه از جنگ، هنوز مثل چشمه نو به نو تازه می‌شود و شاعرانی که سال‌ها و دهه‌ها بعد از جنگ به دنیا آمده‌اند و هیچ درک و تجربه‌ای از دفاع مقدس ندارند، آثار تازه‌ای در حوزه شعر دفاع مقدس می‌آفرینند.

شاعر نوجوان و ۱۴ ساله بجنوردی، محمدعارف حق‌پناه، کم‌سن‌وسال‌ترین شاعری است که در سال‌های اخیر به دفاع مقدس پرداخته و شعری با موضوع «نامه یک نوجوان رزمنده به مادرش»، نوشته است.

در ادامه شعر این شاعر نوجوان را می‌خوانیم؛

*

سلام مادر احمد! منم محمّد تو

همان که رفت به جبهه شبیه احمد تو

اگر دوباره بیایم به خانه، می‌بینی...

شده وروجک گردان پنج، هم‌قد تو

برات نامه نوشتم دلت شود آرام

مگر که کم بشود غصّه‌های بی‌حد تو

قرار بود بیایم تو را حرم ببرم

ببخش! جبهه‌ام و مانده است مشهد تو