شعری برای «شعر»؛ هم من او را دوست دارم تا ابد، هم او مرا

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرباسی به بهانه روز شعر و ادب فارسی، شعر تازهای سروده است.
در ادامه شعر کرباسی را با هم میخوانیم؛
*
بیشتر با پا که نه، با سر سراغم آمده
گرچه گاهی رفته و کمتر سراغم آمده
شاید او تنها کسی باشد که من هروقت هم
بودهام بیمار، در بستر سراغم آمده
هرچقدر از من بدی دیده است اما باز هم
مهربان مانند یک مادر سراغم آمده
ممکن است اصلاً سراغش را نگیرم من، ولی
او خودش هربار عاشقتر سراغم آمده
گاه گاهی قطره قطره میچکد روی سرم
گاه چون بارانِ ویرانگر سراغم آمده
هم من او را دوست دارم تا ابد، هم او مرا
شاید او هم با همین باور سراغم آمده
گرچه درهای زیادی را به رویم بستهاند
شعر اما از دری دیگر سراغم آمده
