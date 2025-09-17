  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

به ما نیامده در این نبرد «بی‌طرفی»

به ما نیامده در این نبرد «بی‌طرفی»

میلاد عرفانپور در واکنش به اتفاقات فلسطین اشغالی و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و یمن، شعر تازه‌ای با عنوان «بی طرفی» سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد عرفانپور در واکنش به اتفاقات فلسطین اشغالی و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و یمن، شعر تازه‌ای با عنوان «بی طرفی» سروده است.

در ادامه شعر عرفانپور را با هم می‌خوانیم؛

*

به ما نیامده در این نبرد «بی‌طرفی»

به غیر ریختن خون، چه کرد «بی‌طرفی»؟!

اگرچه «باد»، چنین جامه‌ای برایش دوخت

به هیچ شیوه نیامد به مرد، «بی‌طرفی»

میان معرکه‌ها می‌خزد به پستوها

ذلیل و مضطرب و زار و زرد، «بی‌طرفی»

به دور خویش فقط گشت و هیچ‌جا نرسید

شبیه فرفره‌ای هرزه‌گرد، «بی‌طرفی»

به موج‌ها، طرف حق گرفته دریا هم

و برکه‌ای شده بی‌جان و سرد، «بی‌طرفی»

قسم به کشته‌ی لب‌تشنه در میان دو رود

به ما نیامده در این نبرد، «بی‌طرفی»

کد خبر 6592742
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها