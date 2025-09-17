به گزارش خبرنگار مهر، میلاد عرفانپور در واکنش به اتفاقات فلسطین اشغالی و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و یمن، شعر تازهای با عنوان «بی طرفی» سروده است.
در ادامه شعر عرفانپور را با هم میخوانیم؛
*
به ما نیامده در این نبرد «بیطرفی»
به غیر ریختن خون، چه کرد «بیطرفی»؟!
اگرچه «باد»، چنین جامهای برایش دوخت
به هیچ شیوه نیامد به مرد، «بیطرفی»
میان معرکهها میخزد به پستوها
ذلیل و مضطرب و زار و زرد، «بیطرفی»
به دور خویش فقط گشت و هیچجا نرسید
شبیه فرفرهای هرزهگرد، «بیطرفی»
به موجها، طرف حق گرفته دریا هم
و برکهای شده بیجان و سرد، «بیطرفی»
قسم به کشتهی لبتشنه در میان دو رود
به ما نیامده در این نبرد، «بیطرفی»
