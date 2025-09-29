خبرگزاری مهر -گروه هنر-آروین موذن‌زاده، ندا زنگینه؛ سینمای هنری ایران از زمان شکل‌گیری خود با دشواری‌های فراوانی در فرآیند تولید، توزیع و اکران مواجه بوده است. در این میان، گروه سینمایی «هنروتجربه» که در سال ۱۳۹۳ با هدف ایجاد بستری برای نمایش فیلم‌های متفاوت و تجربی تأسیس شد، نویدبخش روزهای بهتری برای سینماگران مستقل بود. این گروه متعهد شد تا آثاری را که دارای ارزش هنری بالا هستند اما امکان حضور در سالن‌های پرفروش سینمای تجاری را ندارند، به نمایش بگذارد. با این حال، پس از گذشت یک دهه، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که «هنروتجربه» امروز در چه جایگاهی قرار دارد؟ آیا این گروه توانسته است به آرمان‌های اولیه خود پایبند بماند یا با واقعیت‌های جدید و چالش‌های دیگری روبه‌رو شده است؟

به همین بهانه گفتگویی با مسعود سفلایی مدیرعامل گروه «هنروتجربه» انجام دادیم که از شهریور سال گذشته به این سمت منصوب شده است. او در بخش دوم این گفتگو متذکر شد که که فقدان یک سالن سینما یا فرهنگسرای اختصاصی، به عنوان پاتوق ثابت برای اکران و تعامل مخاطبان، یکی از مهم‌ترین خلأهای این حوزه به شمار می‌رود. از سوی دیگر، محدودیت شدید بودجه و طرح بحث برون‌سپاری، بدون پشتوانه مالی کافی، آینده این جریان سینمایی را با ابهام روبه‌رو می‌کند. سفلایی همچنین عنوان کرد که اعطای جایزه «هنر و تجربه» بار دیگر در جشنواره فیلم فجر امسال انجام خواهد شد.

بخش دوم گفتگوی خبرگزاری مهر با مسعود سفلایی مدیرعامل «هنروتجربه» را در ادامه می‌خوانید:

* «هنروتجربه» برنامه‌ای برای راه‌اندازی یک مکان ثابت و اختصاصی مانند یک سالن سینما یا فرهنگسرا دارد تا تمامی اکران‌های خود را در آنجا متمرکز کند و از طرفی این مکان بتواند تبدیل به پاتوقی فرهنگی برای مخاطبان شود؟

بله قطعاً این نکته بسیار مهم است. ایجاد یک پاتوق مشخص برای «هنروتجربه» در دستور کار است و مذاکراتی را با چند مکان مختلف آغاز کرده‌ایم. این رویداد، اتفاقی ویژه خواهد بود چرا که در پی ایجاد فضایی برای «هنروتجربه» هستیم که به‌طور واقعی به محل گردهمایی هنرمندان، دانشجویان هنر و علاقه‌مندان سینما تبدیل شود. من قبول دارم که چنین امکانی اکنون برای «هنروتجربه» وجود ندارد و ایجاد آن می‌تواند هم به دیده شدن بهتر فیلم‌ها و کسب عایدی برای فیلمسازان بینجامد و هم به تولید اندیشه‌های جدید کمک کند. برای نمونه، سینماتک‌ها در گذشته چنین کارکردی داشتند.

*در این سال‌ها روی اکران شهرستان‌ها مخصوصاً برای برخی فیلم‌های خاص متمرکز شده‌اید؟

بله تمرکز ما روی برخی فیلم‌ها، به‌ویژه در شهرستان‌ها باعث نتایج مطلوبی شده است. برای نمونه، فیلم «پلی بر روی رودخانه خشک» عمدتاً در اصفهان مورد تبلیغات و پیگیری قرار گرفت که پاسخ مثبت مخاطبان را در پی داشت. باید در نظر داشت که برخی فیلم‌ها لزوماً برای همه استان‌ها و سالن‌های سینما مناسب نیستند. حتی در تهران نیز شاهد بوده‌ایم که برخی آثار در مناطق خاصی با استقبال بیشتری روبه‌رو شده‌اند؛ مانند فیلم «مرجان» که طبق آمار، بیشتر در سینماهای کوروش و مگامال دیده شد. در شهرستان‌ها، مخاطبان جدی و پرتعدادی برای سینمای «هنروتجربه» وجود دارند که گاهی این استقبال موجب شگفتی خود ما نیز می‌شود. برای مثال، مستند «ایساتیس» با تلاش‌های علیرضا دهقان کارگردان اثر در یزد اکران شد و در تنها در ۲ یا ۳ سالن به فروش حدود ۱ میلیارد تومانی دست یافت. این موفقیت نشان می‌دهد که سهم قابل‌توجهی از آن، مرهون تلاش‌های شخص کارگردان است، زیرا توان و امکانات ما به عنوان پخش‌کننده محدود است.

با وضعیت اقتصادی فعلی، برون‌سپاری «هنروتجربه» در عمل به تعطیلی آن خواهد انجامید زیرا بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها به دلیل امکان اجرا در بستر سیستم دولتی پیش می‌رود *نظر شما در این رابطه چیست که «هنروتجربه» اکنون طبق روال گذشته برون سپاری شود؟ این اتفاق شاید در نگاه فیلمسازان هم تاثیر مثبتی داشته باشد و فیلمسازان خودشان در بخش خصوصی «هنروتجربه» را اداره کنند و دولت صرفاً نظارت بیرونی بر این روند داشته باشد.

مسئله اصلی توانایی نیست بلکه کمبود بودجه است. در گذشته، بودجه «هنروتجربه» بیشتر بود و در نتیجه، تصویر بیرونی آن نیز جذاب‌تر به نظر می‌رسید. هر هفته یک مجله منتشر می‌شده، کارمندان بیشتری داشته و مسلماً بازخوردهای متفاوتی هم داشته است که البته مسئله زمانه و شیوه فیلم دیدن و دسترسی به فیلم ها هم متفاوت بود. اما متأسفانه در برهه کنونی با محدودیت شدید بودجه مواجه هستیم. در گذشته، «هنروتجربه» در برهه هایی نزدیک به ۲۵ نفر پرسنل داشت اما در حال حاضر گروه ما تنها از ۴ نفر تشکیل شده است. با این وجود، گروه پخش «هنروتجربه» با تمام سختی‌ها و محدودیت‌ها به انجام مأموریت خود ادامه می‌دهد. درنتیجه فکر می‌کنم با وضعیت اقتصادی فعلی، برون‌سپاری «هنروتجربه» در عمل به تعطیلی آن خواهد انجامید. زیرا بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها به دلیل امکان اجرا در بستر سیستم دولتی پیش می‌رود. اگر یک بودجه مستقل و مشخصی وجود داشت که به «هنروتجربه» تخصیص داده شود، مانند تمام دفاتر پخش خصوصی، مشکلی وجود نداشت اما اگر این بودجه از طرف دولت به یک بخش خصوصی واگذار شود، به جرات می‌توان گفت که آن گروه خصوصی را نابود خواهد کرد، زیرا با این حجم از بودجه و با این شیوه کاری، نمی‌توان در بخش خصوصی دوام آورد. درواقع در بازه زمانی کنونی، «هنروتجربه» بیش از برون‌سپاری به حمایت خود فیلمسازان، همکاری سینماداران و حمایت سازمان سینمایی نیاز دارد. بیشترین آسیب نقد فیلمسازان به «هنروتجربه» اتفاقاً به بدنه اصلی فیلم‌های مستقل و تجربی وارد می‌شود زیرا این ذهنیت را ایجاد می‌کند که «چرا باید برای چنین فیلم‌هایی در سینما پول خرج کرد؟» این کار درواقع نوعی خودزنی است. از طرفی ما به سانس نیاز داریم که سینماداران هم بنا به دلایلی با ما کنار نمی‌آیند. من منکر ضعف‌های گروه «هنروتجربه» نیستم اما امکان رفع تمام این ضعف‌ها در شرایط فعلی فراهم نیست.

مسئله اصلی ما امروز، تعداد مخاطبان یا میزان فروش نیست؛ مسئله این است که چرا فیلم‌های تجربی و کم‌هزینه امروزِ ما، حرف تازه‌ای برای گفتن ندارند؟

*درواقع این کار درست نیست که بخواهیم صرفاً آمار فروش و مخاطبان گروه «هنروتجربه» را درنظر بگیریم. بحث اصلی نگاه خاصی است که در این سینماها امکان بروز پیدا می‌کند و ممکن است حتی در جریان اصلی سینمای ایران نیز تاثیرگذار باشد.

«هنروتجربه» و فیلم‌هایش، مجموعه‌ای هستند که به یک نگاه و جریان سینمایی خاص تعلق دارند. در پنج ماه اول سال ۱۴۰۴، ما حدود ۸ هزار مخاطب داشتیم. من به این موضوع کلی نگاه می‌کنم که ۸ هزار نفر در پنج ماه اول سال فیلم هنری دیده‌اند؛ این یعنی از جریانی صحبت می‌کنیم که اتفاقاً در ایران مخاطب دارد. با در نظر گرفتن اینکه در سال ۱۴۰۳، ۳۰ هزار مخاطب داشتیم، باید بپذیریم که این یک اتفاق خوب است. این کار نادرست است که فروش یک فیلم تجربی را، برای مثال با فیلمی مانند «فسیل» که در چند صد سالن اکران شده است، مقایسه کنیم. باید بپذیریم که «هنروتجربه» از یک شیوه نگاه خاص و زنده نگه ‌داشتن حسی متفاوت در سینما دفاع می‌کند حسی که اگر این سینماها نباشند، ممکن است کاملاً از بین برود. تکیه صرف بر آمارهای کمی، ممکن است در نهایت به تعطیلی کار گروه «هنروتجربه» بیانجامد. مسئله اصلی ما امروز، تعداد مخاطبان یا میزان فروش نیست؛ مسئله این است که چرا فیلم‌های تجربی و کم‌هزینه امروزِ ما، حرف تازه‌ای برای گفتن ندارند؟ روزگاری فیلم‌هایی مانند «پرویز» و «ماهی و گربه» ساخته شدند که سازوکار و شکلی کاملاً متفاوت ارائه می‌دادند. از طرفی، امروز تعداد فیلمسازان بسیار زیاد شده و اکثر عوامل سینما دست‌کم تجربه ساخت یک فیلم بلند سینمایی را دارند.

*به طور کلی فکر می‌کنید سینمای «هنروتجربه» می‌تواند روی تغییر ذائقه مخاطبان تاثیرگذار باشد؟

تغییر ذائقه هنری، نیازمند مسیری تدریجی و منسجم است. در مقطعی انقطاع و توقف ناگهانی در فعالیت‌های «هنروتجربه» موجب ریزش مخاطبان وفادار آن شد. در سراسر جهان، این رسالت تغییر سلیقه و تربیت مخاطب، بر عهده روشنفکران و اندیشمندان جامعه نهاده شده است. بنابراین وقتی به بهانه‌ محدودیت‌هایی مانند سانس، ماهیت و ارزش خود یک پدیده‌ فرهنگی را زیر سؤال می‌بریم، در حقیقت کار خودمان را سخت می‌کنیم و به عبارتی این کار نوعی قلم خود را شکاندن است.

امسال به احتمال خیلی زیاد جایزه «هنروتجربه» را به جشنواره فیلم فجر برمی‌گردانیم

*در سال‌های گذشته جایزه «هنروتجربه» در جشنواره فیلم فجر اهدا می‌شد، قصد دارید این جایزه را برگردانید؟

امسال به احتمال خیلی زیاد جایزه «هنروتجربه» را به جشنواره فیلم فجر برمی‌گردانیم. البته سال گذشته هم با آقای شاهسواری در این باره صحبت کردیم که متاسفانه به دلیل زمان کم مقدور نشد، اما امیدوارم امسال شاهد این مساله باشیم.

*در پایان اگر جمع بندی دارید، بفرمایید.

در مهرماه یک بسته انیمیشن کوتاه اکران خواهد شد. آخر شهریور و ابتدای مهر نیز یک بسته فیلم کوتاه اکران می‌کنیم. این اتفاق خوبی است که سینماها در آینده به سمت اکران فیلم هنری سوق پیدا کنند ازطرفی نیز گروه «هنروتجربه» نیز باید در حوزه پالایش فیلم‌ها دقیق‌تر عمل کند. در این زمینه اکران آنلاین می‌تواند خیلی به ما کمک کند و برخی فیلم‌ها را به بخش آنلاین هدایت کنیم.