تقدیم «تابستانی که برف آمد» به پدران زحمتکش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مراسم رونمایی و اکران فیلم سینمایی «تابستانی که برف آمد» به کارگردانی نسیم فروغ و تهیه‌کنندگی مریم بحرالعلومی شامگاه دوشنبه ۳ شهریور توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» و با حضور سازندگان فیلم، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار شد.

مریم بحرالعلومی تهیه‌کننده فیلم گفت: وجه مشترک من و نسیم فروغ، پدران آسمانی‌مان بودند که آشنایی ما از همان‌جا آغاز و حاصل آن، این فیلم شد. به همین دلیل دوست دارم این اکران دوست‌داشتنی در کنار شما عزیزان را به تمامی پدران سخت‌کوش، زحمت‌کش، ازخودگذشته و عزیز ایران بزرگ تقدیم کنم.

وی افزود: از گروه «هنروتجربه» صمیمانه تشکر می‌کنم که همواره فرصت نمایش فیلم‌های متفاوت و دغدغه‌مند را فراهم می‌کنند تا این فیلم‌ها بتوانند روی پرده سینما با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.

این تهیه‌کننده سینما که خود نیز تجربه کارگردانی چند اثر سینمایی را دارد با اشاره به اهمیت حضور بازیگران حرفه‌ای در آثار مستقل عنوان کرد: همان‌طور که حمایت مخاطب و همراهی مسئولان و دست‌اندرکارانی مثل گروه سینمایی «هنروتجربه» از این نوع سینما اهمیت دارد، همراهی عوامل و بازیگران سینما نیز با چنین آثاری اهمیت ویژه‌ای دارد. سینمایی که برای خودِ سینما هزینه می‌کند و برایش ساعت‌ها مطالعه، زمان و هزینه صرف می‌شود و نتیجه آن، آثاری از این‌ دست است که امشب یکی از آنها را روی پرده خواهید دید. باتوجه‌ به شرایط اقتصادی فعلی، می‌توان گفت تولید چنین آثاری هم هنر می‌خواهد و هم تجربه. واقعاً در این فضا و با شرایط تولید مستقل فیلمسازی بسیار سخت است؛ اما ما همچنان دلگرم به همراهی و حضور شما مخاطبان هستیم.

رضا اخلاقی راد بازیگر این فیلم نیز با تشکر از حضور مخاطبان بیان کرد: فکر می‌کنم که این فیلم آخرین فیلم مستقلی بود که کار کردم و به نظر می‌آید که امروز جریان فیلمسازی مستقل دیگر بی‌رمق شده است. حضور شما مخاطبان باعث دلگرمی این جریان فیلمسازی است که افتان‌وخیزان به مسیرش ادامه می‌دهد. ما با سختی‌های بسیار زیادی این فیلم را به سرانجام رساندیم و امیدوارم که از آن حمایت کنید و از تماشای فیلم لذت ببرید. ساخت این فیلم مدیون زحمات خانم بحرالعلومی است و در نهایت با حداقل‌هایی که در اختیار داشتیم تلاش کردیم تا فیلمی لایق و برازنده نگاه شما بسازیم.

علی کیان ارثی صدابردار فیلم نیز گفت: این فیلم در شرایطی بسیار سخت و با بودجه‌ای کاملاً مستقل ساخته شد به همین سبب امیدوارم مخاطبان از این‌دست آثار حمایت کنند.

فاطیما اباحمزه نویسنده فیلمنامه فیلم نیز تصریح کرد: فیلم‌های مستقل علاوه بر اینکه با بودجه مستقل ساخته می‌شوند، به دلیل موضوعشان نیز نیازمند توجه ویژه هستند و شخصاً سینمای «هنر و تجربه» را ارزشمندتر از سینمای بدنه می‌دانم چراکه به موضوعاتی می‌پردازد که در سینمای بدنه مغفول می‌مانند.

امین ایمانی یکی دیگر از بازیگران فیلم نیز گفت: حضور در این اثر و همکاری با خانم بحرالعلومی باعث شد دوستان تازه‌ای پیدا کنم. همچنین لازم می‌دانم یادی کنم از زنده‌یاد سید ابراهیم بحرالعلومی، پدر بزرگوار خانم بحرالعلومی عزیز که من افتخار داشتم حدود بیست سال پیش در سریال «کلاه پهلوی» با ایشان همکاری کنم.

محمد حیدری یکی دیگر از بازیگران فیلم بیان کرد: من در این کار نقش کوتاهی داشتم و بیشتر به‌ دلیل علاقه‌ای که به همکاری با خانم بحرالعلومی داشتم در این پروژه حضور یافتم و از مخاطبان خواهش می‌کنم از سینمای «هنر و تجربه» حمایت کنند.

مژگان عیوضی طراح صحنه و لباس نیز تصریح کرد: من به همراه همکارم، خانم فرحناز نادری، به‌عنوان طراح صحنه و لباس در این فیلم حضور داشتم. امیدوارم در اکران، موفقیتی که حق این فیلم است، نصیبش شود.

روژان ایرجی بازیگر دیگر فیلم نیز عنوان کرد: بسیار خوشحالم که به‌عنوان بازیگر سهم کوچکی در این اثر داشتم و از مریم بحرالعلومی به‌خاطر زحماتش برای این فیلم تشکر می‌کنم.

فیلم سینمایی «تابستانی که برف آمد» به کارگردانی نسیم فروغ و تهیه‌کنندگی مریم بحرالعلومی از روز چهارشنبه ۵ شهریور در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنروتجربه» اکران می‌شود.