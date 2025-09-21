شهرک نیروی هوایی اصفهان؛ از شایعه فرونشست تا واقعیت فرسودگی

خبرگزاری مهر، گروه استانها - مریم یاوری: تخلیه یک شهرک مسکونی در منطقه خانه اصفهان به دلیل فرونشست خبری است که مدتی در فضای مجازی و در رسانههای داخلی و خارجی دست به دست میشود. اما آنچه در این بین اهمیت دارد، راستی آزمایی این خبر است، آیا این خبر واقعیت دارد؟
شهرکی که به ادعای برخی از رسانهها و به تبع آن فضای مجازی به دلیل فرونشست خالی از سکنه شده، شهرک نیروی هوایی نام دارد، شهرکی که تا ۵ سال پیش یک شهر کوچک پشت دیوارهای بلند بود با قوانین و نظم خاص خودش.
این مجموعه در دورههای مختلف بازسازی گستردهای به خود ندید و در نهایت هزینه نگهداری از آن دیگر توجیهی نداشت. در کنار این فرسودگی موقعیت مکانی آن با دسترسی مناسب به محورهای شهری باعث شد که زمین آن در چشم توسعهگران شهری به فرصتی استثنایی تبدیل شود.
با تخلیه کامل، زنجیر انحصار از پای زمین برداشته شد و آنچه روزگاری محدودهای بسته و نیمهخاموش بود حالا به یکی از داغترین نقاط ساختوساز در شمال شهر اصفهان بدل شده است.
شهرکی پشت دیوارهای بلند با قوانین خاص خود
شینا مستوفی از ساکنان خیابان ارغوان در جوار شهرک معروف به نیروی هوایی اصفهان است، او که حدود ۲۰ سال ساکن این منطقه است در خصوص تخلیه این شهرک به خبرنگار مهر میگوید: شهرک سالها برای نیروی هوایی بود، شخصیتهای مهمی هم در این شهرک ساکن بودند، افراد عادی بدون هماهنگی امکان رفت و آمد به این شهرک را نداشتند و باید با هماهنگی قبلی وارد میشدیم.
او اضافه میکند: سالها بود که دیگر بسیاری از واحدهای مسکونی شهرک خالی از سکنه شده بود، هر چند فضای سبز خوبی دارد اما منازل فرسوده بود و دیگر امکان استفاده نداشت و رفته رفته همه شهرک را تخلیه کردند.
مستوفی اما از آنچه در فضای مجازی عنوان شده گلایه دارد و ابراز میکند: اینکه رسانههای رسمی هم به تخلیه شهرک به دلیل فرونشست دامن میزنند، جای سوال دارد، فرونشست در منطقه وجود دارد اما نه به حدی که امکان زندگی را سلب کند.
فرسودگی و هزینههای سنگین نگهداری دلیل اصلی تخلیه
علی رضوی، از کسبه خیابان سعدی در مجاورت شهرک نیروی هوایی است، او در ارتباط با وضعیت شهرک به خبرنگار مهر میگوید: شهرک به دلیل سکونت فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی از جایگاه ویژه و قابل احترامی در منطقه برخوردار بود و به گونهای منطقه استراتژیک اما رفته رفته برخی از این عزیران جان باختند و برخی نیز به محلی دیگر رفتند و شهرک خالی از سکنه شد.
رضوی اضافه میکند: همه اهالی منطقه میدانند که شهرک نیروی هوایی به دلیل فرسودگی منازل و حتی تاسیسات آب و برق قابل سکونت نبود و به همین دلیل این شهرک تخلیه و به مرور در حال تخریب و بازسازی است.
او همچنین بر این باور است که نسبت دادن تخلیه شهرک نیروی هوایی به فرونشست در واقع بازی برای فرار سرمایهها بوده و این در حالی است که اگر سرمایهگذاران مراجعه میدانی داشته باشند خواهند دید که ساخت و ساز در شهرک آغاز شده و هر روز هم ساختمانها بالا میرود و زندگی همچنان جریان دارد.
خروج از انحصار، بازتعریف کاربری و ملاحظات فنی
علیرضا قاریقرآن، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر میگوید: شهرک نیروی هوایی در گذشته منازل سازمانی بوده و طی سالها فرسودگی کالبدی و کاهش کاربری آن باعث شد دیگر مناسب سکونت نباشد.
وی با اشاره به اینکه به دلیل نزدیکی ۲ منطقه ۸ و ۱۲ اصفهان به جلگه برخوار، تا حدودی شاهد پدیده فرونشست در منطقه هستیم، ابراز میکند: اما دلیل اصلی تخلیه شهرک نیروی هوایی در منطقه خانه اصفهان نیاز به بازتعریف کاربری و خروج از انحصار سازمانی بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه در شمال غرب اصفهان به دلیل کاهش آبهای زیرزمینی و افت جریان زایندهرود شاهد نشست هستیم، ادامه میدهد: اما نکتهای که جالب توجه است این است که نرخ فرونشست نسبت به گذشته کاهش یافته است.
او تاکید میکند: همچنین باید توجه داشت که هر ساختوسازی که در شهر اصفهان و به ویژه مناطق تحت تأثیر فرونشست انجام میشود، باید ملاحظات فنی و مهندسی را رعایت کند تا در آینده دچار مشکل نشود.
شهرک نیروی هوایی خانه اصفهان امروز دیگر آن محدوده بسته و جدیِ نظامیسالهای گذشته نیست حصارها فرو ریخته و جرثقیلها جایگزین سکوت شدهاند.
اگرچه پدیده فرونشست در حاشیه شهر واقعیتی انکارناپذیر است اما ماجرای تخلیه این شهرک بیش از آنکه گریز از خطر زمین باشد گامی برای تغییر کاربری، بازسازی و ورود به چرخه توسعه شهری بوده است.
