به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدیان شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با اشاره به چالشهای مدیریت آب در کشور بهویژه در حوضه آبریز زایندهرود، از قانون استانی شدن مدیریت آب در دهههای گذشته انتقاد و اظهار کرد: این قانون باعث بههمریختگی نظام برنامهریزی و مدیریت منابع آبی شده و یکی از عوامل اصلی مشکلات کنونی زایندهرود است.
وی افزود: مدیریت استانی آب باعث شده که در بالادست حوضه آبریز زایندهرود، برداشتهای بیرویه بدون نظارت انجام شود و کسی نتواند مانع آن شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مسئله ریشه در قانون نادرستی دارد که در دو دهه گذشته اجرا شده و حالا باید اصلاح شود.
به گفته یزدیان، در جلسه اخیر شورای عالی آب که هفته گذشته برگزار شد، پیشنهاد بازگشت به مدیریت حوضهای مطرح شده و دولت قرار است لایحهای در این زمینه ارائه کند.
وی ادامه داد: این اقدام میتواند از برداشتهای غیرمجاز جلوگیری کرده و مدیریت آب را یکپارچه کند.
بهرهوری آب در کشور جدی گرفته نشده است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین و تقویت بهرهوری آب، گفت: نظامات غلط باید اصلاح شوند و قوانین جدید برای مدیریت بهینه آب تدوین شود.
یزدیان با بیان اینکه متأسفانه بهرهوری آب در کشور جدی گرفته نشده و تلفات آب قابلتوجه است، تصریح کرد: ما باید به جای انتقال آب بدون برنامه، به فکر کاهش هدررفت و بهینهسازی مصرف باشیم.
وی به اقدامات صورت گرفته برای افزایش سواد آبی نمایندگان مجلس اشاره کرد و افزود: ما با توزیع محتواهای گرافیکی و تبیین مسائل آب زیرزمینی، سعی کردیم فهم مشترکی بین نمایندگان ایجاد کنیم. وقتی نمایندگان متوجه شدند که در چند دهه گذشته چه بلایی بر سر سفرههای آب زیرزمینی آمده، همراهی بیشتری برای تصمیمگیریهای منطقی نشان دادند.
نماینده مردم مجلس اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین به پیگیریهای کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس اشاره کرد و گفت: این کمیسیون یکی از مطالبات اصلی خود را بازگشت به مدیریت حوضهای قرار داده و این موضوع به مطالبهای ملی تبدیل شده است.
وی ابراز کرد: تغییر رفتار نمایندگان و جلب حمایت آنها برای اصلاحات آبی، انرژی زیادی میطلبد اما نتایج آن به نفع کل کشور، بهویژه زایندهرود خواهد بود.
پروژههای انتقال آب به اصفهان فعال است
یزدیان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای انتقال آب اشاره کرد و گفت: پروژه کوهرنگ سه با پیگیریهای نمایندگان و مدیران استانی فعال شده و عملیات بتنریزی سد آن آغاز شده است.
وی ادامه داد: پروژه انتقال آب دریا به پالایشگاه اصفهان رسیده و تا ۲۰ روز آینده، فولاد مبارکه نیز از این آب استفاده خواهد کرد. این اقدامات فشار بر زایندهرود را کاهش میدهد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست در مجلس شورای اسلامی افزود: پروژه ماندگان نیز در حال پیگیری است و تلاش میکنیم با اخذ مجوزهای زیستمحیطی و دفاع فنی از این پروژه، مشکلات اجتماعی و محیطی را به حداقل برسانیم.
یزدیان در خصوص پروژه تامین آب ماندگان گفت: به دنبال اخذ مجوزهای زیست محیطی این پروژه هستیم اگر چه فروش زمینهای وزارت نفت در خیابان هزار جریب اصفهان به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان، پروژه ماندگان تامین مالی شود اما تحویل این پول منوط به اخذ مجوزهایی از محیطزیست و دیگر نهادهاست.
وی با تأکید بر اهمیت تأمین حقآبههای زیستمحیطی، بهویژه برای تالاب گاوخونی، گفت: وزارت نیرو و جهاد کشاورزی باید بهطور جدی به این موضوع بپردازند و ما در کمیسیون کشاورزی مجلس از دولت خواستهایم برنامه اجرایی برای تأمین حقآبههای زیستمحیطی ارائه کند. این حقآبهها باید بهعنوان بخشی از وظایف حاکمیتی در نظر گرفته شود.
وزارت نیرو برای جلوگیری از بحران آب شرب برداشتهای غیرمجاز بالادست زایندهرود را کنترل کند
یزدیان درباره نگرانیهای کمبود آب شرب در زمستان گفت: حجم آب پشت سد زایندهرود بسیار کم است و با کاهش ۵۰ درصدی بارندگی و برداشتهای غیرمجاز در بالادست، احتمال بحران آب شرب تا بهمنماه وجود دارد.
وی تصریح کرد: وزارت نیرو باید با مدیریت مصرف و کنترل برداشتهای غیرمجاز در بالادست زاینده رود چه در اصفهان و چه در استان مجاور این مشکل را مدیریت کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین به اقدامات نظارتی برای جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: جلساتی در شورای عالی آب و شورای امنیت کشور برگزار شده و نقاط برداشت غیرمجاز شناسایی شده است. هرچند در شرایط بحرانی کشور، مانند جنگ، این اقدامات با موانعی روبهرو شده اما پیگیریها ادامه دارد.
یزدیان با انتقاد از برخی اظهارات غیرکارشناسی که باعث ناامیدی مردم میشود، تأکید کرد: مشکل زایندهرود طی چند دهه با تصمیمات نادرست ایجاد شده و حل آن زمانبر است. نباید با شعارهای غیرواقعی توقع ایجاد کرد.
وی افزود: انتقال آب دریا یکی از راهحلهاست، نه همه راهحل. باید با نگاه علمی و کارشناسی و با اعتمادسازی، این چالش را مدیریت کنیم.
یزدیان در پاسخ به انتقادات درباره عملکرد سرپرست کنونی حوضه زایندهرود، گفت: آقای احسانی به مسائل زایندهرود آگاه است و در گذشته نیز اقدامات موثری در تعیین حقآبهها انجام داده است؛ البته از او انتظار بیشتری داریم اما نباید توقع معجزه داشت. او در شرایط سخت کنونی ریسک باز کردن آب برای کشاورزی در بهار گذشته را پذیرفت و در پیگیری پروژه ماندگان نیز در شورای عالی آب فعال عمل کرده است.
وی با اشاره به توسعه بیرویه در اصفهان، گفت: ما با توسعهای که به منابع آبی فشار بیاورد، مخالفیم. پروژههای انتقال آب باید همراه با تأمین حقآبههای زیستمحیطی باشد تا بخشی از مشکلات زایندهرود و تالاب گاوخونی حل شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امید است با همکاری نمایندگان و دستگاههای اجرایی، این اقدامات به نتیجه برسد و مردم نتایج آن را ببینند.
نظر شما