به گزارش خبرنگار مهر، امیر کشانی روز پنجشنبه در نشست نخبگانی مطالبهگران زایندهرود ایران که در آستانه ۱۸ مهر روز زایندهرود در اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد اصفهان اظهار کرد: اصفهان شهری است که هویت آن با سبکهای خاص در معماری، شعر، هنر، موسیقی، طنز، بداههگویی و تئاتر گره خورده است.
وی ادامه داد: اگر معماری خاص اصفهان را از آن بگیریم، چیزی از هویت این شهر کم میشود. اگر شعر و ادبیات را از اصفهان جدا کنیم، بخشی از فرهنگ ایران کم خواهد داشت. اگر علم را از این شهر بگیریم، نهتنها علم ایران، بلکه علم جهان چیزی کم خواهد داشت. بسیاری از دستاوردهای علمی و فرهنگی ثبتشده در ایران، ریشه در اصفهان دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان به نقش برجسته این شهر در حوزههای مختلف اشاره کرد و افزود: سبک کسبوکار و فعالیت اقتصادی در اصفهان نیز ویژه است. در هنر، از مینیاتور گرفته تا آثار استاد فرشچیان و دیگر اساتید برجستهای که در این شهر فعالیت کردند؛ همه نشاندهنده هویت غنی این شهر است. حتی در موسیقی، طنز، بداههگویی و تئاتر نیز اصفهان سبک خاص خود را دارد.
کشانی با اشاره به سبک دینداری مردم اصفهان گفت: مراسمهای مذهبی، بهویژه در ماه رمضان و سبک رزم و شهادتطلبی مردم اصفهان، از گذشته تا امروز، بخشی از هویت این شهر بوده است. در دوران دفاع مقدس، حدود ۲۴ هزار شهید از اصفهان تقدیم انقلاب شد که ۱۱ درصد شهدای کل کشور را تشکیل میدهد؛ همچنین زیر چهار درصد اسرا و جانبازان جنگ از این شهر هستند که نشاندهنده روحیه ایثارگری و شهادتطلبی مردم اصفهان است که تا آخرین قطره خون برای دفاع از میهن ایستادگی کردند.
وی با تأکید بر نقش محوری اصفهان در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس، اظهار کرد: اصفهان قلب ایران است؛ در انقلاب، در جنگ تحمیلی و در لحظات سرنوشتساز مانند فتح خرمشهر، نقش این شهر تعیینکننده بود اما امروز دشمنان تلاش میکنند این شهر و تمدن آن را تضعیف کنند. ما باید هویت فلات مرکزی ایران را حفظ کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مسئولیت جمعی در قبال مشکلات کنونی شهر، گفت: هر اتفاقی که تاکنون در اصفهان رخ داده، چه خوب و چه بد، مسئولیت آن بر عهده همه ماست؛ از من بهعنوان رئیس اتاق بازرگانی گرفته تا همه کسانی که دور این میز هستند و حتی کسانی که حضور ندارند. باید بپذیریم که مشکلات گذشته و حال نتیجه تصمیمات و اقدامات ماست. نباید بگوییم مشکلات مربوط به گذشته است یا دیگران مقصرند.
کشانی خاطرنشان کرد: همین دو سال پیش، در شرایط بحرانی پروژهای مانند بن- بروجن افتتاح شد و ۷۰ میلیون مترمکعب آب از منابع ما کاسته شد اما ما فقط نظارهگر بودیم.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان به مشکلات زیستمحیطی و مدیریت منابع آب در اصفهان اشاره کرد و افزود: ما هنوز شاهد توسعه صنایع آببر در استان هستیم. مجوزهایی برای این صنایع صادر میشود در حالی که زایندهرود، شریان حیاتی اصفهان در وضعیت بحرانی است.
کشانی ابراز کرد: هنوز برخی بدون توجه به وضعیت زایندهرود، پروژههای مسکونی و صنعتی را گسترش میدهند. این در حالی است که باید هرگونه توسعهای که به زایندهرود آسیب میزند، متوقف شود.
وی با انتقاد از بیتوجهی پایتخت به مشکلات اصفهان، اظهار کرد: ما نباید به پایتخت امید ببندیم؛ ۲۴ سال پیش، رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات زایندهرود تذکر دادند اما هنوز اقدام مؤثری از سوی تهران انجام نشده است. هرگاه مشکلی برای تهران پیش میآید، تمام امکانات کشور بسیج میشود اما برای اصفهان هیچ توجهی صورت نمیگیرد. ما باید خودمان دست به کار شویم و برای حل مشکلات شهرمان اقدام کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر نقش نهادهای مختلف در حل مشکلات شهر، گفت: وظیفه شورای شهر، دادگستری، نهادهای مرتبط با آب و کشاورزی چیست؟ چاههای غیرمجاز، کشاورزیهای خارج از ضوابط و دیگر مسائل باید حل شوند. اگر به پایتخت امید داشته باشیم، مشکلات ما حل نخواهد شد. انقلاب از اصفهان آغاز شد، جنگ را هم اصفهان به پایان رساند. حالا هم باید خودمان برای حفظ هویت و آینده شهرمان اقدام کنیم.
کشانی با بیان اینکه لازم است تشکلها و سازمانهای مردمنهاد با تشکیل جلسات نخبگانی و تدوین برنامههای عملیاتی، برای حل مشکلات شهر اقدام کنند، تاکید کرد: آینده اصفهان به همت و تصمیمگیریهای خود مردم این شهر وابسته است.
به گزارش خبرنگار مهر، این نشست پنج ساعته با حضور سرپرست حوضه آبریز زایندهرود، فعالان حوزه آب، کشاورزان، دانشگاهیان، نخبگان و نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی برگزار شد. شرکتکنندگان بر ضرورت تدوین راهحلهای واحد و پایدار برای احیای زایندهرود تأکید کردند.
