به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی روز پنجشنبه در نشست نخبگانی مطالبهگران زایندهرود که به مناسبت ۱۸ مهر، روز زایندهرود برگزار شد، اظهار کرد: مسئله زایندهرود و مصداقهای مشابه مانند دریاچه ارومیه نتیجه حکمرانی نادرست منابع آبی در ایران است.
فقدان حلقههای اساسی در زنجیره مدیریت منابع آبی
وی با اشاره به جلسات متعدد برگزارشده با حضور وزیر نیرو و دیگر مسئولان، افزود: خوشبختانه بهتدریج در حال رسیدن به این جمعبندی هستیم که مشکلات زایندهرود ناشی از سیاستگذاریهای نادرست و سوءمدیریت منابع آبی است و این مسئله نهتنها در زایندهرود بلکه در نقاط مختلف کشور مشاهده میشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید اخیر خود از یکی از شهرهای استان فارس، ابراز کرد: در آن منطقه نیز به دلیل برداشت بیرویه آب در بالادست سد درودزن کشاورزی و معیشت مردم پاییندست به شدت آسیب دیده است.
طغیانی افزود: این وضعیت نشاندهنده فقدان حلقههای اساسی در زنجیره مدیریت منابع آبی کشور است که نیازمند چارهاندیشی فوری و هماهنگ است.
به گفته وی، متأسفانه این مسائل در سطح مدیران کلان کشور، از جمله رئیسجمهور، معاون اول و دیگر مقامات در دو دولت اخیر بهخوبی درک نشده و اصلاح حکمرانی آب به معنای واقعی کلمه مورد توجه قرار نگرفته است.
برآورد ۴۶۰ میلیون مترمکعب مصارف شرب حوضه زایندهرود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نگاه تکبعدی به مدیریت آب، اظهار کرد: برخی تصور میکنند که وزارت نیرو بهتنهایی میتواند مسئله آب را حل کند در حالی که حکمرانی منابع آبی فراتر از وظایف یک وزارتخانه است و نیازمند هماهنگی بین تمام دستگاههای مرتبط است.
طغیانی در ادامه گفت: در حوضه زایندهرود، بیش از نیمی از آب این رودخانه یعنی حدود ۴۶۰ میلیون مترمکعب از ۸۵۰ میلیون مترمکعب آورد طبیعی آن، در بخش شرب و خانگی شهرهای اصفهان، کاشان، یزد و شهرکرد مصرف میشود. این میزان مصرف حتی در شرایط بدون خشکسالی، فشار شدیدی بر زایندهرود وارد کرده و آن را در معرض نابودی قرار داده است.
وی با انتقاد از بارگذاریهای جدید در حوضه زایندهرود، خاطرنشان کرد: شهرهایی مانند یزد و کاشان باید به دنبال منابع آبی جایگزین باشند اما به جای آن، شاهد توسعه پروژههای مسکن مهاجرپذیر هستیم که نیاز به آب بیشتری دارند.
وجود یکصد هزار واحد مسکونی خالی در اصفهان
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به طرحهای توسعه مسکن در اطراف شهر اصفهان تصریح کرد: هم اینک ۱۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در این شهر وجود دارد، اما طرحهایی مانند افزودن ۸۰۰ هکتار سپاهانشهر در دستور کار قرار گرفته یا شهر جدید بهارستان ۲ و توسعه شهر شاهینشهر در جریان است.
طغیانی ادامه داد: در شاهینشهر که ۸۰ درصد ساکنان آن مهاجر هستند، طرحهای توسعهای مانند شهر جدید شیخ بهایی با سه هزار هکتار در حال برنامهریزی است؛ این پروژهها چه توجیهی دارند و قرار است آب مورد نیاز آنها از کجا تأمین شود؟
وی در ادامه به نامهای که به تازگی به رئیسجمهوری نوشته اشاره کرد و گفت: در این نامه پرسیدهام که این حجم از بارگذاریهای جدید چه هدفی را دنبال میکند؟ وقتی از توقف توسعه غیرمنطقی در فلات مرکزی صحبت میکنیم، همزمان شاهد اجرای پروژههای جدید در شهرهای مختلف هستیم.
طغیانی همچنین به وضعیت قم اشاره کرد و افزود: بارگذاریهای بیش از حد در سرشاخههای رودخانه دز باعث شده حتی آبی که باید به شهرهایی مانند دلیجان در استان مرکزی برسد، تأمین نشود. این وضعیت نشاندهنده نبود انسجام در سیاستگذاریهای کلان است.
وی با انتقاد از توسعه بیرویه کشاورزی در برخی مناطق، افزود: وقتی از وزیر کشاورزی پرسیدم چرا با وجود کمبود آب، همچنان شاهد توسعه کشاورزی در مناطقی مانند چهارمحال و بختیاری هستیم، پاسخ قانعکنندهای دریافت نکردم؛ به عنوان مثال در طرح طوبی، زمینهایی با شیب ۴۵ درجه به باغ تبدیل شدند که این اقدامات نشاندهنده نبود اراده جدی برای حل بحران آب است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: حتی در بخش صنعت نیز با وجود تلاشهایی برای توقف پروژههای آببر در اصفهان، در استانهای مجاور همچنان شاهد توسعه صنایع آببر هستیم.
طغیانی با تأکید بر نبود اراده جدی برای حل بحران زایندهرود، اظهار کرد: قوانین و برنامههای متعددی برای مدیریت منابع آبی وجود دارد اما این قوانین اجرا نمیشوند.
پمپاژهای غیرقانونی بالادست زایندهرود همچنان ادامه دارد
وی به نمونههایی از پمپاژهای غیرمجاز در بالادست زایندهرود اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیریهای مکرر در وزارت نیرو، وزارت کشور، شورای امنیت کشور و شورای عالی آب، این پمپاژها همچنان ادامه دارد و هیچ اقدام مؤثری برای توقف آنها انجام نشده است.
طغیانی افزود: به تازگی اعلام شد که شهر اصفهان تنها ۴۵ روز دیگر آب دارد. اگر این وضعیت ادامه یابد، مدیران مربوطه باید پاسخگوی مردم باشند، همانطور که در شهرهای دیگر مانند تهران و همدان شاهد اعتراضات مردمی بودیم.
وی تأکید کرد: مسئله زایندهرود با گذر زمان حل نمیشود بلکه روزبهروز پیچیدهتر میشود. هر دهه که میگذرد، وضعیت بدتر از دهه قبل میشود و این بحران قربانیانی مانند محیطزیست، تالاب گاوخونی و کشاورزی پاییندست را به دنبال دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خواستار ایجاد شفافیت، اجرای عدالت و قانون در مدیریت منابع آبی شد و گفت: بدون اراده جدی و هماهنگی بین دستگاههای مختلف، حل این بحران ممکن نیست.
وی افزود: ما سالهاست که در جلسات متعدد این مسائل را مطرح کردیم اما تا زمانی که ارادهای برای اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی وجود نداشته باشد، مشکلات زایندهرود و دیگر حوضههای آبی کشور حل نخواهد شد.
