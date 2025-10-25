«قیام علیه تحریف» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرازه کتاب در بخش «خانواده نشر»، پس از گردآوری آخرین اخبار و تازههای حوزهٔ کتاب، گزارشی از آیین رونمایی کتاب «رفراندوم» در نمایشگاه کتاب بغداد ارائه کرده و در پایان این بخش نیز گزارشی از رونمایی کتاب «امینالقلب»، مجموعه گفتارهای تربیتی و معرفتی شهید زنده، سید حسن نصرالله(رضوان الله علیه) را منتشر کرده است.
در «پرونده ویژه»، مخاطبان با مجموعهای متنوع از گزارشها، گفتوگوها و مطالب اختصاصی دربارهٔ جایزهٔ ادبی شهید اندرزگو همراه میشوند. این بخش با دیدار با خانوادهٔ شهید اندرزگو و سرمقالهای از سید علی سیدان آغاز میشود و به موضوع چهارمین دورهٔ جایزهٔ ادبی شهید اندرزگو میپردازد. در این پرونده، گفتوگویی با گلعلی بابایی، دبیر علمی چهارمین دورهٔ این جایزه، گزارشی تفصیلی از آیین اختتامیه و همچنین بیانیههای گروههای داوری به همراه گفتوگو با داوران منتشر شده است. این بخش با اینفوگرافی اختصاصی جایزهٔ شهید اندرزگو تکمیل شده و بهعنوان مرجعی مستند و خواندنی، نگاهی جامع به این رویداد فرهنگی برجسته ارائه میکند. همچنین در این بخش، یازده کتاب راهیافته به مرحلهٔ نهایی معرفی شده و گفتوگو با نویسندگان این آثار نیز در دسترس خوانندگان قرار گرفته است.
در بخش «طعم کتاب» شمارهٔ جدید مجله شیرازه، دو یادداشت خواندنی دربارهٔ کتابهای «فانوسی که افسانه نبود» نوشته حمید حسام و «روحالله» نوشتۀ هادی حکیمیان منتشر شده است. همچنین در ادامهٔ این بخش، گفتوگوهایی اختصاصی با نویسندگان این آثار آمده که خوانندگان میتوانند در فضایی صمیمیتر با دغدغهها، نگاه و تجربههای آنها در مسیر خلق این کتابها آشنا شوند.
در بخش «کافه شیرازه» نیز یادداشتهایی از نویسندگان و اهالی رسانه از جمله محمدمهدی شیخصراف، فاطمهسادات مظلومی، پونه فضائلی، محمدرضا اسماعیلی، میثم رشیدی، مرضیه کیان، سیدمجتبی مومنی، شیما ناصری، محمد معمارباشی و عباسعلی صدری منتشر شده است که به مسئلهٔ مهم تحریف تاریخ انقلاب اسلامی و ضرورت مقابله با تلاشها برای تطهیر پهلوی اختصاص دارد.
علاقهمندان میتوانند نسخهٔ الکترونیکی مجلهٔ شیرازه کتاب را از طریق نرمافزار فراکتاب دریافت کرده و برای خرید نسخهٔ چاپی، با ارسال پیام به شمارهٔ ۰۹۰۵۳۵۹۷۴۹۵ اقدام کنند.
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