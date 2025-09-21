به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی رمان نوجوان «بزرگ شدن در آتش» از تازه‌های نشر ۲۷ بعثت برگزار می‌شود. این کتاب روایتگر داستان نوجوانانی است که در شرایط سخت اجتماعی و خانوادگی رشد می‌کنند و با چالش‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. داستان، به شکلی جذاب و تأثیرگذار، مسیر بلوغ، تصمیم‌گیری و مواجهه با مشکلات را برای مخاطب نوجوان به تصویر می‌کشد و همزمان ارزش‌های انسانی و اجتماعی را منتقل می‌کند.

«بزرگ شدن در آتش» با روایت صمیمی و ملموس از زندگی نوجوانی در سال‌های جنگ، تجربه‌ای نزدیک از تأثیر جنگ بر خانواده‌ها و نوجوانان ارائه می‌دهد. خواننده با دغدغه‌ها، ترس‌ها و امیدهای نوجوانی روبه‌رو می‌شود که ناچار است در شرایط بحرانی، مسئولیت‌پذیر و مقاوم باشد. «بزرگ‌شدن در آتش» فرصتی است برای درک عمیق‌تر از تاریخ معاصر ایران و تجربه زیسته نوجوانانی که در سایهٔ جنگ، بزرگ شدند. این اثر می‌تواند نگاه تازه‌ای به مفهوم شجاعت، خانواده و بلوغ در شرایط دشوار ارائه دهد.

در این نشست، یوسف قوجق نویسنده کتاب، اصغر فکور منتقد ادبی، سید سجاد موسوی مجری و میزبان و جواد کلاته عربی مدیر انتشارات حضور خواهند داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۱۶:۳۰ در فرهنگسرای خاوران، پاتوق کتاب حاضر شوند و با نویسنده و منتقد درباره داستان، شخصیت‌ها و پیام‌های رمان گفتگو کنند.

این برنامه فرصتی است تا مخاطبان با دنیای داستان و نگاه نویسنده به مسائل نوجوانان آشنا شوند و درباره رمان بحث و تبادل نظر کنند.