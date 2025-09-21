تجدید بیعت فرماندهان نیروهای مسلح خوزستان بافرمانده کل قوا

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه چهلوپنجمین سالگرد دفاع مقدس، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح مستقر در خوزستان صبح امروز با حجتالاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسویفرد، نماینده ولی فقیه در استان دیدار کرده و بیعت مجدد خود را با فرمانده معظم کل قوا اعلام کردند.
نماینده ولی فقیه در خوزستان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: دشمن در جنگ تحمیلی میخواست انقلاب اسلامی را به زانو درآورد اما ملت ایران با ایستادگی و دلاوری، نقشههای آنان را ناکام گذاشت.
وی افزود: رشادتهای ملت ایران در دوران دفاع مقدس موجب شد توطئهها یکی پس از دیگری شکست بخورد و امروز ایران اسلامی با هدایتهای مقام معظم رهبری در اوج اقتدار قرار دارد.
حجتالاسلام و المسلمین موسویفرد همچنین تأکید کرد: اقتدار امروز ایران ثمره پایداری دیروز است و این روحیه باید همچنان در نیروهای مسلح و نسل جوان زنده بماند.
این دیدار در آستانه هفته دفاع مقدس و با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهیدان و آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد.
