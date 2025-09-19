واکنش شدیداللحن طالبان به اظهارنظر ترامپ درباره پایگاه بگرام افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا افغانستان، ذاکر جلالی، رییس سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان، اعلام کرد که آمریکا می‌تواند بدون حضور نظامی در افغانستان با افغانستان تعامل داشته باشد.

وی این موضوع را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «اکس» مطرح کرده و افزود که حضور نظامی آمریکا در افغانستان پذیرفتنی نیست.

جلالی تصریح کرد: افغانستان و آمریکا می‌توانند بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک، روابط اقتصادی و سیاسی داشته باشند، بدون اینکه آمریکا در هیچ بخشی از افغانستان حضور نظامی داشته باشد؛ حضور نظامی در تاریخ هرگز از سوی افغان‌ها پذیرفته نشده است.

رییس سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان تأکید کرد که احتمال حضور نظامی آمریکا در افغانستان در جریان گفتگوهای دوحه نیز رد شده است.

ترامپ روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس، در پایان سفر خود به این کشور گفت: بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است. ما آن را رایگان به آنها دادیم. ضمناً ما در تلاشیم آن را پس بگیریم.

وی ادامه داد: در تلاشیم این پایگاه را پس بگیریم زیرا طالبان به کمک ما نیاز دارند. ما آن پایگاه را می‌خواهیم. همانطور که می‌دانید، یکی از دلایلی که ما این پایگاه را می‌خواهیم این است که یک ساعت با جایی که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را می‌سازد، فاصله دارد.

ترامپ از جو بایدن رئیس جمهوری سابق آمریکا به دلیل خروج جنجالی این کشور از افغانستان در سال ۲۰۲۱ انتقاد و ادعا کرد که این خروج، سلاح‌ها و سایر دارایی‌های نظامی آمریکا، از جمله پایگاه‌ها، را در اختیار طالبان قرار داده است.

ترامپ در ماه فوریه در اولین جلسه کابینه خود پس از انتخاب مجدد گفت: در طرح قبلی خروج از افغانستان، ما قصد داشتیم بگرام را حفظ کنیم، نه به خاطر افغانستان، بلکه به خاطر چین، زیرا دقیقاً یک ساعت با جایی که چین موشک‌های هسته‌ای خود را می‌سازد، فاصله دارد.

وی در ادامه گفت که بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است و یکی از بزرگترین باندهای ساخته شده از بتن و فولاد سنگین را دارد. این فرودگاه دارای یک باند ۱۱ هزار و ۸۰۰ فوتی (۳۶۰۰ متری) است که قادر به خدمت‌رسانی به بمب‌افکن‌ها و هواپیماهای باری بزرگ است.