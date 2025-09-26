جلسه مهم هیبت الله آخوندزاده با رهبران ارشد طالبان درباره پایگاه بگرام

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع افغان به المیادین اعلام کردند که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، رهبران ارشد خود را برای مشورت درباره پایگاه هوایی بگرام به قندهار فراخوانده است.

این منابع بیان کردند: قرار است جلسه ای طی روزهای آینده برگزار شود و رهبر طالبان به طور خاص خواستار حضور تعدادی از رهبران ارشد طالبان شده است.

منابع مذکور تصریح کردند: آخوندزاده پیش از این درخواست ترامپ برای بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام را با برخی از وزرا و رئیس دادگاه عالی طالبان در میان گذاشته بود، اما تمایل دارد که این موضوع را به شکل فراگیرتری مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.

گفتنی است که تلاش‌های دولت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ برای بازپس‌گیری کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان، پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۱، موضوعی پیچیده و چندوجهی است. علاقه ترامپ به بگرام ناشی از اهرم‌های ژئوپلیتیک آن است.

در اظهارات ۱۸ سپتامبر خود، ترامپ خروج سال ۲۰۲۱ را هدیه‌ای رایگان به طالبان توصیف کرد و گفت: ما در تلاش هستیم تا آن را پس بگیریم. آنها به چیزهایی از ما نیاز دارند.

این اظهارات بازتابی از سخنان کمپین انتخاباتی اوست که در آن دولت بایدن را به رها کردن یک دارایی حیاتی که می‌توانست فعالیت‌های چین را زیر نظر بگیرد، متهم کرد.

پایگاه هوایی بگرام، واقع در ولایت پروان افغانستان، نه تنها یک نماد از حضور نظامی طولانی مدت قدرت های خارجی در این کشور بوده، بلکه به عنوان یک گره کلیدی در شبکه پیچیده امنیت منطقه‌ای و بین المللی عمل کرده است. تاسیس این پایگاه به دهه ۱۹۵۰ میلادی باز می‌گردد، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سابق به منظور گسترش نفوذ خود در منطقه و حمایت از دولت وقت افغانستان، این پایگاه را بنیان نهاد. در طول دهه‌های بعد، بگرام شاهد تحولات متعددی بوده است، از جمله اشغال افغانستان توسط شوروی و جنگ های داخلی متعاقب آن.

با این حال، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، این پایگاه به سرعت به یکی از مهمترین پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان تبدیل شد. موقعیت استراتژیک بگرام، نزدیکی آن به کابل، و دسترسی آسان به نقاط مختلف کشور، آن را به یک مرکز حیاتی برای عملیات های نظامی، لجستیکی و اطلاعاتی تبدیل کرد.

از این پایگاه، نیروهای آمریکایی و ناتو به انجام عملیات های ضد تروریستی، آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و پشتیبانی از ماموریت های دیپلماتیک و توسعه‌ای می‌پرداختند. علاوه بر این، بگرام به عنوان یک نقطه ترانزیت مهم برای جابجایی نیروها و تجهیزات به و از افغانستان عمل می‌کرد. با توجه به این نقش حیاتی، از دست دادن کنترل بر بگرام برای ایالات متحده نه تنها به معنای از دست دادن یک دارایی نظامی با ارزش بود، بلکه نشان دهنده کاهش نفوذ و توانایی این کشور در تاثیرگذاری بر تحولات منطقه‌ای نیز محسوب می‌شد.