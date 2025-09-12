به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نمایشگاه نوشتافزار ایرانی که همزمان با شب میلاد پیامبر مهربانیها در مصلای امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرد، تا روزهای پایانی تابستان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود. در میان دهها غرفه فعال، امسال غرفه «سورک» با طراحی متفاوت و استفاده از شخصیتهای انیمیشنی سازمان سینمایی سوره، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
غرفه سورک تنها یک محل عرضه نوشتافزار نیست؛ بلکه تلاشی است برای پیوند دنیای سینما با لوازم تحریر. زهره محرابیان مسئول این غرفه میگوید: این دومین سال حضور ما در نمایشگاه ایراننوشت است. بخش سوره در سازمان سینمایی سوره بهطور جدی فعالیت خود را آغاز کرده و توانستهایم در همین مدت بیش از هزار فروش سازمانی داشته باشیم.
او در ادامه گفت: امسال کاراکترهای متنوعی را به نمایشگاه آوردهایم. از جمله «یوز» که هنوز اکران عمومیاش آغاز نشده و قرار است پایان شهریور روی پرده سینماها برود. همچنین انیمیشن سریالی «با بابام» که در سه فصل تولید و از شبکه کودک پخش شده است. سریال «چل پله زیرزمین» از دیگر تولیدات ما هستند که همچنان در سینماها با فروش قابل توجه ادامه دارد.
غرفه سورک بیش از ۳۰ قلم کالا برای عرضه دارد؛ محصولاتی که از طراحی خلاقانه و گاه نوستالژیک بهره میبرند. از دفترهای ۴۰ و ۸۰ برگ گرفته تا دفترهای نقاشی، طراحی و زبان، کولهپشتی، پازل، یادداشت، مداد رنگی در بستههای ۶ و ۱۲ رنگ، لیوان، پیکسل، زیرلیوانی، تخته وایتبرد، استیکر و حتی یک بازی کودکانه با نام «جورچینو». یکی از ویژگیهای خاص این غرفه، بازتولید برخی دفترها با طراحی قدیمی است که حالوهوای دهههای گذشته را برای مخاطبان زنده میکند.
غرفه سورک بهدنبال ایجاد تجربهای متفاوت برای بازدیدکنندگان است. در ابتکاری خلاقانه روزانه دو ساعت اجرای «تنپوش» کاراکترهای انیمیشنی در غرفه انجام میشود که برای کودکان جذابیت زیادی دارد.
همچنین مکانی تعاملی در غرفه تعبیه شده که بچهها میتوانند در آنجا نقاشی بکشند و در ازای نقاشی خود، تخته وایتبردی با طرح انیمیشن «۴۰ پله زیرزمین» دریافت کنند. این تعامل سبب شده تا غرفه سورک به یکی از پرهیجانترین نقاط نمایشگاه برای کودکان تبدیل شود.
پشت غرفه سورک بخشی با عنوان «فوتوکال» طراحی شده است. بازدیدکنندگان میتوانند در کنار شخصیتهای محبوب انیمیشنی عکس بگیرند و همان لحظه نسخه چاپی عکس خود را بهعنوان یادگاری دریافت کنند. این بخش از امروز آغاز بهکار کرده و با استقبال گسترده خانوادهها همراه شده است.
یکی دیگر از جلوههای خاص این نمایشگاه که با همکاری سازمان سینمایی سوره انجام پذیرفته، طراحی ورودی شبستان است که با کمپین تبلیغاتی انیمیشن یوز مزین شده. این کمپین که از همزمان با نمایشگاه ایراننوشت آغاز به کار کرده، تا پایان شهریور ادامه دارد. در این طراحی، شخصیتهای ویژه نمایشگاه با کاراکتر یوز تلفیق شدهاند تا هم جذابیت بصری غرفه بیشتر شود و هم معرفی این انیمیشن سینمایی پیش از اکران رسمی آن صورت گیرد.
علاوه بر این، سورک برخی کاراکترهای پرطرفدار مانند «رویاشهر» را بهطور موقت در اختیار فروشگاه طرفه قرار داده تا محصولات خاصی با این شخصیتها طراحی و تولید شود.
یازدهمین دوره نمایشگاه ایران نوشت از ۱۸ تا ۲۸ شهریورماه در مصلای امام خمینی (ره) در حال برگزاری است.
نظر شما