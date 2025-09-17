مهرداد خوشبختی معاون بازرگانی و توسعه مخاطب سازمان سینمایی سوره در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره تولید نوشتافزارها برای بچهها با شخصیتهای کارتونی مرکز انیمیشن سوره و عرضه در نمایشگاه نوشت افزار ایرانی برای دومین سال پیاپی گفت: ما در نمایشگاه ایراننوشت با یک غرفه اختصاصی میزبان دانشآموزان هستیم. حضور ما در این نمایشگاه بدین صورت است که با طراحی شخصیتهای محبوب آثار سینمایی و تلویزیونی پرمخاطب مرکز انیمیشن سوره از جمله «یوز»، «رویاشهر»، «بابابام» و «چل پله زیر زمین» بر روی محصولات نوشت افزار و لوازم التحریر، مخاطبان را با شخصیتهای ایرانی خلق شده آشنا کنیم.
وی افزود: امسال هدف ما فارغ از اینکه بتوانیم این شخصیتهای ایرانی را در نمایشگاه نوشتافزار ارائه دهیم این است که بچهها سر کلاس و در مدرسه از آن استفاده کنند. یکی دیگر از اهداف مهم ما این است که این شخصیتهای ایرانی را جایگزین شخصیتهای خارجی کنیم تا بچهها از لوازمالتحریر، پوشاک، اسباببازی، بازیهای رومیزی و باقی اقلام جانبی آن استفاده میکنند. این جایگزینی، دستاورد و پیشرفت است.
معاون بازرگانی و توسعه مخاطب سازمان سینمایی سوره ادامه داد: غرفه «سوره» در نمایشگاه نوشتافزار ایرانی در غرفه ٢١٨ و با شعار «از قصه تا کلاس درس با شماییم» برپاست و بیش از ۵٠ قلم کالا ازجمله کولهپشتی، انواع دفتر، لیوان، جامدادی، مدادرنگی، تخته وایتبرد، استیکر، پیکسل، پازل، جورچینو، پاککن، خط کش، زیرلیوانی و… را شامل میشود.
خوشبختی گفت: سازمان سینمایی سوره در راستای خلق زنجیره ارزش، رویکرد بازارپردازی فرهنگی و توسعه جهان کاراکترهای خود را برای کودکان و خانوادههای ایرانی در دستور کار دارد. در همین راستا لوازم التحریر و محصولات جانبی انیمیشن سینمایی «یوز»، اثر جدید مرکز انیمیشن سوره که از ابتدای مهرماه به اکران عمومی در سینماها خواهد رسید، برای اولین بار در این نمایشگاه عرضه شده است.
