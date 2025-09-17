  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۱۹

شخصیت‌های ایرانی در کلاس و مدرسه؛ مخاطب را با این کاراکترها آشنا کنیم

شخصیت‌های ایرانی در کلاس و مدرسه؛ مخاطب را با این کاراکترها آشنا کنیم

معاون بازرگانی و توسعه مخاطب سازمان سینمایی سوره گفت: شخصیت‌های انیمیشن‌های سوره را جایگزین شخصیت‌های خارجی می‌کنیم تا کودکان از لوازم‌التحریر و دیگر اقلام جانبی آن استفاده کنند.

مهرداد خوشبختی معاون بازرگانی و توسعه مخاطب سازمان سینمایی سوره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تولید نوشت‌افزارها برای بچه‌ها با شخصیت‌های کارتونی مرکز انیمیشن سوره و عرضه در نمایشگاه نوشت افزار ایرانی برای دومین سال پیاپی گفت: ما در نمایشگاه ایران‌نوشت با یک غرفه اختصاصی میزبان دانش‌آموزان هستیم. حضور ما در این نمایشگاه بدین صورت است که با طراحی شخصیت‌های محبوب آثار سینمایی و تلویزیونی پرمخاطب مرکز انیمیشن سوره از جمله «یوز»، «رویاشهر»، «بابابام» و «چل پله زیر زمین» بر روی محصولات نوشت افزار و لوازم التحریر، مخاطبان را با شخصیت‌های ایرانی خلق شده آشنا کنیم.

وی افزود: امسال هدف ما فارغ از اینکه بتوانیم این شخصیت‌های ایرانی را در نمایشگاه نوشت‌افزار ارائه دهیم این است که بچه‌ها سر کلاس و در مدرسه از آن استفاده کنند. یکی دیگر از اهداف مهم ما این است که این شخصیت‌های ایرانی را جایگزین شخصیت‌های خارجی کنیم تا بچه‌ها از لوازم‌التحریر، پوشاک، اسباب‌بازی، بازی‌های رومیزی و باقی اقلام جانبی آن استفاده می‌کنند. این جایگزینی، دستاورد و پیشرفت است.

شخصیت‌های ایرانی در کلاس و مدرسه؛ مخاطب را با این کاراکترها آشنا کنیم

معاون بازرگانی و توسعه مخاطب سازمان سینمایی سوره ادامه داد: غرفه «سوره» در نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی در غرفه ٢١٨ و با شعار «از قصه تا کلاس درس با شماییم» برپاست و بیش از ۵٠ قلم کالا ازجمله کوله‌پشتی، انواع دفتر، لیوان، جامدادی، مدادرنگی، تخته وایت‌برد، استیکر، پیکسل، پازل، جورچینو، پاک‌کن، خط کش، زیرلیوانی و… را شامل می‌شود.

خوشبختی گفت: سازمان سینمایی سوره در راستای خلق زنجیره ارزش، رویکرد بازارپردازی فرهنگی و توسعه جهان کاراکترهای خود را برای کودکان و خانواده‌های ایرانی در دستور کار دارد. در همین راستا لوازم التحریر و محصولات جانبی انیمیشن سینمایی «یوز»، اثر جدید مرکز انیمیشن سوره که از ابتدای مهرماه به اکران عمومی در سینماها خواهد رسید، برای اولین بار در این نمایشگاه عرضه شده است.

کد خبر 6591600
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها