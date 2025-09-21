به گزارش خبرنگار مهر، پخش زنده و حرفه‌ای مسابقات قهرمانی کشتی جهان از شبکه سه سیما، بار دیگر جایگاه شبکه ۳ را به‌عنوان مرجع اصلی اطلاع‌رسانی ورزشی تثبیت کرد و فرصت روایت دست‌اول را در اختیار مردم قرار داد.

در شرایطی که رسانه‌های معاندی چون ایران اینترنشنال همواره تلاش می‌کنند با روایت‌سازی‌های جانبدارانه فضای افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، پوشش دقیق و گسترده شبکه سه عملاً اجازه انحراف روایت را از آنها گرفت.

کیفیت بالای پخش زنده، گزارش‌های هیجان‌انگیز و حضور کارشناسان ورزشی در میزهای تحلیلی، به مخاطبان امکان داد مسابقات را بی‌واسطه و با نگاهی تخصصی دنبال کنند؛ عاملی که اعتماد مردم به رسانه ملی را بیش از پیش تقویت کرد.

استقبال گسترده مردم در شهرها و روستاها از تماشای زنده رقابت‌ها نشان داد که روایت دست‌اول و صادقانه، همواره بر روایت‌های دست‌دوم و تحریف‌شده برتری دارد.

رسانه‌های معاند در روزهای اخیر تلاش کردند با برجسته‌سازی حاشیه‌ها، دستاوردهای ملی کشتی‌گیران ایرانی را کمرنگ کنند اما پخش پرقدرت شبکه سه، این فرصت را از آنها گرفت و دستاوردها را مستقیماً به خانه‌های مردم رساند.

همزمانی پیروزی‌های ملی‌پوشان با انعکاس لحظه‌ای آن در قاب رسانه ملی، موجی از شور، غرور و همبستگی در فضای اجتماعی و مجازی ایجاد کرد؛ شور و غروری که روایت‌های بیرونی قادر به مصادره آن نبودند.