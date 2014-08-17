به گزارش خبرگزاری مهر، دست اندرکاران برنامه‌های ورزشی رسانه ملی عصر روز گذشته 25 مرداد با حضور معاون سیما، معاون اداری مالی رسانه ملی و رییس شورای عالی ورزش سازمان در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما تجلیل شدند.

این برنامه‌های ورزشی اهتمام ویژه‌ای در پوشش موثر مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل، مسابقات جهانی والیبال و مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در تهران داشته‌اند.

چهار میلیون دلار هزینه مسابقات جام جهانی فوتبال

حسن تقدس نژاد در این مراسم گفت: برای خرید و به کارگیری سیستم HD در طول مسابقات والیبال، سازمان چهار میلیون یورو هزینه کرد و توانست با این سرمایه گذاری شور و نشاط را به خانه مردم بیاورد.

معاون اداری و مالی صدا وسیما در ادامه سخنان خود رسانه و ورزش را اعضاء یک خانواده توصیف کرد و افزود: بر این باوریم که منشاء توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جامعه سالم نشات می‌گیرد و جامعه سالم بدون ورزش همگانی ایجاد نمی‌شود.

وی تشویق ورزش همگانی را از مهمترین وظایف رسانه ملی خواند و افزود: برای رسیدن به ورزش قهرمانی باید ورزش همگانی را در جامعه ترویج کرد.

تقدس نژاد ورزش مستمر، تغذیه مناسب و نشاط را عناصر اصلی زندگی سالم خواند و از همکاران خود خواست علاوه ورزش مستمر در زندگی شخصی نسبت به ترویج آن در جامعه کوشش کنند.

مولفه‌های موفقیت رسانه در پخش مسابقات جهانی



در ادامه مجید زین‌العابدین مدیر شبکه سه سیما همت جهادی، همیت سازمانی و نوآوری و خلاقیت را سه مولفه اصلی در موفقیت صدا و سیما در پخش مسابقات جهانی دانست.



دبیر شورای هماهنگی ورزش سازمان صدا و سیما در این مراسم همچنین از مشکلات خرید رایت مسابقات جام جهانی فوتبال سخن گفت و اضافه کرد: سال 93 سه رویداد بزرگ ورزشی در جهان رقم خورد. مسابقات جام جهانی فوتبال، مسابقات کشتی و مسابقات والیبال و صداوسیما توانست در هر سه مورد با موفقیت و سربلندی بیرون آید.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تدارک وسیع همکارانش در پخش مستقیم مسابقات جهانی تاکید کرد: در هر پخش مستقیم مسابقات جهانی بیش از 1000 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر کار می‌شوند و این در حالی است که بیننده تنها چند نفر اعم از کارشناس و گزارشگر و مجری را در مقابل خود می‌بینند.



زین‌العابدین بهره گیری از سیستم HD را از دیگر دستاوردهای مهم سیما در طول مسابقات جهانی والیبال توصیف کرد و افزود: با پیگیری و تلاش مسئولان سازمان توانستیم میزبانی مسابقات والیبال را در کشور امکان پذیر کنیم و این تنها به دلیل احساس تعهدی است که مسئولان سازمان نسبت به مخاطب دارند.



مدیر شبکه سه سیما 45 روز آینده را روزهایی پرکار برای گروه‌های ورزشی سازمان دانست و گفت: چهار رویداد مهم ورزشی در زمینه بسکتبال، والیبال و کشتی و بازیهای آسیایی را در پیش است و با توجه به تجربیات گذشته امیدواریم توقعات مخاطب را برآورده کنیم.

مطالعه 10 شبکه ورزشی در دستور کار سیما

معاون رییس رسانه ملی در امور سیما از مطالعه برای راه اندازی 10 شبکه ورزشی در آینده خبر داد و گفت: برای تحقق این مهم همراهی همه نهادهای مربوطه از جمله دولت و مجلس لازم است.



علی دارابی در آیین تجلیل از برنامههای برتر ورزشی رسانه ملی در سال 93 با اشاره به اهمیت ورزش در سلامت و نشاط جامعه ، از همه افراد و اقشار سرمایه گذار خواست برای توسعه ورزش وارد میدان شوند.



وی در ادامه با اشاره به حضور موثر صدا و سیما در عرصههای ورزشی و پوشش حداکثری آن گفت: رسانه ملی در مسابقات جام جهانی فوتبال یار دوازدهم و حامی‌تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی‌ایران بود و به همه تعهداتش برای حمایت از ورزش عمل کرد



معاون سیما با قدردانی از استقبال کم نظیر مردم از برنامههای ورزشی به ویژه برنامه 2014 ارسال بیش از 150 میلیون پیامک به این برنامه را نشانگر اقبال گسترده مردم به آن دانست.



دارابی تصریح کرد: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران بر خلاف دیگر کشورهای آسیایی که حتی تیم ملی شان در این مسابقات حضور داشت، با افتخار هر 64 بازی مسابقات جام جهانی را خریداری و پخش کرد و این یکی دیگر از مجموعه خدمات رسانه ملی برای مشتاقان و جامعه ورزش بود.



وی با اشاره به تحولات جدی در حوزه فن آوری رسانه ملی گفت: ما در آینده به دنبال این هستیم که مسابقات آسیایی را نیز همانند مسابقات جام جهانی حمایت کنیم و امیدواریم کاروان ورزشی جمهوری اسلامی‌ ایران در این مسابقات نیز افتخارات بزرگی را به ارمغان آورد.



معاون سیما با سپاس از همه دست اندرکاران برنامه‌های ورزشی سیما از مدیریت تدبیر و حمایت‌های رییس رسانه ملی از سیما برای پوشش موفق مسابقات جام جهانی قدردانی کرد.



دارابی موفقیت‌های ورزش در رشته‌های مختلف را مطالبه به حق مردم دانست و گفت: رسانه ملی به عنوان کننده افکار عمومی‌ از مسئولان می‌خواهد که دلایل برخی از ناکامی‌های ورزشی را با وجود صرف بودجه‌های هنگفت برای مردم واکاوی و روشن کنند.

وی ابراز امیدواری کرد همکاری و پشتیبانی رسانه ملی و جامعه ورزش و اصحاب رسانه توسعه و ارتقاء هر چه بیشتر ورزش را موجب شود.



معاون سیما تصریح کرد: ورزش پیام آور صلح و دوستی است و در حوزه دیپلماسی عمومی‌می‌تواند معرف یک جامعه باشد بنابراین باید ورزشهای قهرمانی همگانی و عمومی‌مورد توجه قرار گیرد و با برنامه ریزی دراز مدت و عزم و اراده همگانی موفقیتهای بیشتری به دست آید.



وی افزود: ورزش در دنیای امور در حوزه مسائل فرعی و حاشیه ای تلقی نمی‌شود بلکه رابطه معنا داری با توسعه انسجام ملی، اعتماد ملی، کسب منزلت و غرور ملی ، گردشگری و رونق کار و اشتغال دارد.



معاون سیما از دولت، مجلس و سایر نهادهای زیربط خواست که با عزم ملی برای ترسیم نقشه راه و سند چشم انداز ورزش در سال‌های آتی برنامه ریزی کنند.

تاکید رییس کمیته ملی المپیک بر ضرورت قدردانی از رسانه ملی در امر ورزش



رییس کمیته ملی المپیک در آیین از تجلیل از برنامه ورزشی رسانه ملی گفت: جامعه ورزش باید قدردان صدا و سیما در امر ورزش باشد چرا که ورزش بدون رسانه معنا و مفهومی‌ندارد.

کیومرث هاشمی‌دیده نشدن فعالیت دست اندرکاران برنامه ورزشی رسانه ملی را نشانگر مظلومیت صدا و سیما دانست و گفت: همه دست اندرکاران ورزش و مسئولان مربوط باید تلاش کنند این زحمات به چشم بیاید.

وی با تاکید بر نقش بی بدیل رسانه در توسعه و رشد ورزش گفت: ورزشکاران موفقیت خود را در رشته‌های ورزشی تنها برخواسته از تمرین و تلاش خود نبینند بلکه بی تردید رسانه نیز در این خصوص موثر است. موفقیت ورزش و ورزشکاران منحصر به یک فدراسیون، ورزشکار و مربی نیست بلکه رسانه در این خصوص نقش موثری دارد.

هاشمی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با برگزاری آیین بزرگ و درخور از یکایک دست اندرکاران برنامه‌های ورزشی رسانه ملی قدردانی شود.

حاشیه‌های آیین تجلیل از برنامه‌های ورزشی 93 رسانه ملی

* هنگامی‌ که عادل فردوسی پور لوح تقدیر خود را دریافت کرد، کفاشیان به شوخی هدیه وی را در جیب گذاشت و فردوسی پور که توسط یکی از حاضران روی صحنه از این موضوع باخبر شد آن هدیه را از جیب کفاشیان خارج کرد.

*معاون اداری و مالی سیما در حین قدردانی از همکاری خوب فدراسیون ورزشی با صدا و سیما با یکی از همکاران سابق خود در تربیت بدنی با جمله «حال شما خوبه» احوالپرسی کرد که خنده حضار را موجب شد.

* مجری برنامه هنگام دعوت یکی از دست اندرکاران بازرگانی صدا وسیما به شوخی گفت: این دوستان اجازه می‌دهند در بین آگهی‌های بازرگانی چند ثانیه‌ای هم ورزش پخش شود.

*در آیین تجلیل از برنامه‌های ورزشی رسانه ملی نماهنگی از پشت صحنه برنامه‌های ورزشی رادیو و تلویزیونی پخش شد. در این مراسم با پخش نماهنگی از مرحوم حسین معدنی و مرحوم پهلوان علیرضا سلیمانی از این دو چهره صاحب نام ورزشی یاد شد و هنگامی‌ که پسر مرحوم سلیمانی و همسر مرحوم معدنی برای دریافت لوح تقدیر به روی صحنه آمدند با تشویق ممتدد حاضران مواجه شد.

با توجه به اینکه غلامحسین مظلومی‌برای دریافت لوح تقدیر خود به علت بستری بودن در بیمارستان، در مراسم حاضر نبود قرار شد شورای ورزش در بیمارستان ضمن عیادت لوح تقدیر این چهره شناخته شده ورزشی را اهدا کند.

تجلیل از برنامه های ورزشی برتر سال 93

از تهیه کننده و مجری برنامه «ورزش و مردم» شبکه یک، مدیر گروه اجتماعی و تهیه کننده و مجری «ورزش از نگاه 2»شبکه دو، مدیر گروه ورزش و تهیه کننده و مجری برنامه «زاویه» شبکه تهران، مدیر گروه ورزش و مجری برنامه «ورزش ایران» شبکه جام جم تقدیر شد.

در این مراسم از پیشکسوت خوشنام فوتبال کشور، غلامحسین مظلومی و همچنین از خانواده های زنده یاد حسین معدنی مربی تیم ملی والیبال ایران و زنده یاد جهان پهلوان علیرضا سلیمانی تقدیر شد.

همچنین از تهیه کنندگان، مجریان و گزارشگران شبکه سه در برنامه های «2014 » (جام جهانی فوتبال)، «توپ و تور» (لیگ جهانی والیبال) و «پیک ورزش» (لیگ جهانی کشتی جوانان) به همراه مدیران گروه ورزش، پخش و تولید این شبکه تقدیر شد.

در پایان تهیه کنندگان شبکه ورزش در چهار برنامه «جام بیستم»، «یک جهان یک جام»، «پیک ورزش» و «چهار سوی ورزش» با حضور معاونان سیما و اداری مالی سازمان، تقدیر شدند.