به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

پیروزی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کار ایران در مسابقات جهانی، ارمغان پیروزی‌های پساماشه است.

این پیروزی و نشستن بر کرسی قهرمانی که با درآمیختن اراده، تلاش، استقامت، معنویت و مدیریت جهادی همراه بود نویدبخش استمرار «ما می‌توانیم» در شرایط فشار حداکثری دشمنان ایران است.

قطعاً این پیروزی قابل تعمیم به همه حوزه‌ها و این دستاورد قابل تکرار در سایر عرصه‌هاست.

ایران حسین تا ابد پیروز است.»



