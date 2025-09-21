به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
پیروزی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کار ایران در مسابقات جهانی، ارمغان پیروزیهای پساماشه است.
این پیروزی و نشستن بر کرسی قهرمانی که با درآمیختن اراده، تلاش، استقامت، معنویت و مدیریت جهادی همراه بود نویدبخش استمرار «ما میتوانیم» در شرایط فشار حداکثری دشمنان ایران است.
قطعاً این پیروزی قابل تعمیم به همه حوزهها و این دستاورد قابل تکرار در سایر عرصههاست.
ایران حسین تا ابد پیروز است.»
