۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

برنامه وزارت صمت برای تقویت صادرات صنایع کوچک و متوسط

مدیر توسعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از اقدامات این سازمان برای هدایت و حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط در مسیر توسعه صادرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جوانمردی، مدیر توسعه بازار و امور بین‌الملل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اهمیت نقش بنگاه‌های کوچک در اقتصاد کشور اظهار کرد: در ایران حدود ۳.۲ میلیون بنگاه اقتصادی فعال هستند که از این میان، نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک و کارگاهی تحت نظر اتحادیه‌ها و اصناف فعالیت دارند. تمرکز اصلی سازمان بر حمایت از این واحدها و ایجاد زمینه توسعه صادرات آن‌هاست.

وی در مصاحبه با سیما با اشاره به وضعیت صادرات کشور در سال ۱۴۰۳ افزود: کل صادرات ایران در سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار بود که ۲۹ میلیارد دلار آن به پتروشیمی و مواد شیمیایی، ۱۴ میلیارد دلار به معدن و صنایع معدنی، حدود ۹ میلیارد دلار به صنعت و ۶ میلیارد دلار به کشاورزی اختصاص داشت. در حالی که میانگین ارزش هر تن صادرات ایران ۳۸۱ دلار بود، این رقم برای صادرات صنعتی به بیش از ۱۱۰۰ دلار می‌رسد که بیانگر ارزش افزوده بالاتر این بخش است.

جوانمردی با تأکید بر ضعف ساختاری بنگاه‌های کوچک در حوزه صادرات گفت: این شرکت‌ها معمولاً فاقد بخش‌های تخصصی صادرات هستند و به همین دلیل در بسیاری کشورها، شرکت‌های مدیریت صادرات و واسطه‌های تخصصی ایجاد شده‌اند. ما نیز در ایران با تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی تلاش می‌کنیم چند شرکت کوچک را گرد هم آورده و آن‌ها را به یک شرکت قدرتمند صادراتی تبدیل کنیم.

به گفته او، خوشه‌های کسب‌وکار نیز به سمت بازارهای صادراتی هدایت شده و طرح SPX (نظام مبادله پیمانکاران فرعی) برای مشارکت بنگاه‌ها در پروژه‌های فنی و مهندسی و صادرات خدمات در حال اجراست. همچنین برای حضور پایدار در بازارهای جهانی، دریافت استانداردهای تطبیقی در دستور کار قرار گرفته و این روند توسط سازمان تسهیل می‌شود.

مدیر توسعه بازار و امور بین‌الملل سازمان صنایع کوچک افزود: سالانه حدود پنج هزار واحد صنعتی از حمایت‌های مالی و غیرمالی ما برای حضور در نمایشگاه‌ها بهره‌مند می‌شوند. نسبت حضور در نمایشگاه‌های خارجی به داخلی تقریباً یک به پنج است، اما همین حضور می‌تواند مسیر صادرات پایدار را هموار کند.

جوانمردی در پایان به نمونه‌ای عملی اشاره کرد و گفت: اخیراً هیئتی در حوزه شیلات و آبزیان به ویتنام اعزام شد و توانست با همکاری شرکت‌های ویتنامی راهکارهایی برای رفع بیماری‌های رایج در محصولات آبزی پیدا کند. این تجربه نشان می‌دهد که حمایت از بنگاه‌های کوچک در سطح بین‌المللی می‌تواند منجر به دستاوردهای ملموس شود.

