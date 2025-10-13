ضرورت واریز فوری وجوه فروش کالا به حساب واحدهای صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیدوار، سخنگوی رئیس اتاق اصناف ایران در گرامیداشت روز ملی اصناف ۱۴۰۴ با انتقاد از خدمات بانکی به اصناف اظهار کرد: یکی مشکلات بزرگ اصناف مربوط به سرمایه در گردش و استیجاری بودن محل کسب است. بانکها نیز در پرداخت تسهیلات به اصناف، صرفاً نامه نگاری میکنند. این در حالی است که در مرداد ۱۴۰۴، بانکها، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیون تراکنش فقط در حوزه اصناف داشتهاند و حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال ارزش ریالی این تراکنشها بوده است. اما اصناف چه سهمی از آن دارند؟
وی گفت: در این شرایط اقتصادی و زمانی که سرمایه در گردش نداریم، وقتی مشتری کارت میکشد، پول آن ۲۴ ساعت بعد به حساب واحد صنفی واریز میشود و ما نمیتوانیم کالا را با قیمت قبل جایگزین کنیم. اگر از نظر سایبری مشکلی وجود دارد، بانکها با این درآمدی که از تراکنشهای ما دارند، موظف هستند که خود را از نظر سایبری تقویت کنند و این موضوع ارتباطی به پولشویی ندارد. لذا از شما میخواهیم که مبالغی که مشتریان کارت می کشند به صورت فوری در حساب واحد صنفی بنشیند.
الزام اصناف به ثبت اطلاعات در ۳۱ سامانه
امیدوار تصریح کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما تعدد سامانهها است. ۳۰ تا ۳۱ سامانه برای واحدهای صنفی تعریف کردهاند. یک واحد صنفی باید چند نفر نیرو جهت ثبت اطلاعات در این سامانهها استخدام کند؟ چه قدر باید نظارت و کنترل شویم؟ لذا خواهشمندیم سامانه خاص جامعه اصناف ایجاد شود تا حداقل ۱۰ سامانه از این سامانهها کاهش یابد.
سخنگوی اتاق اصناف ایران از دخالت برخی دستگاههای اجرایی در حوزه فعالیت اصناف نیز انتقاد کرد و گفت: ما با دخالتهای وزارت گردشگری، شهرداریها، آموزش و پرورش مواجه هستیم و از سوی دیگر علی رغم تاکید قانون، برخی نهادها در برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا دخالت میکنند که در این راستا خواستار دستوری قاطعانه از سوی دولت در جهت جلوگیری از این اقدامات هستیم.
وی در خصوص مشکلات ایجاد شده برای صنف مشاوران املاک نیز بیان کرد: ۱۸۵ هزار واحد صنفی در حوزه املاک داریم که رقم بالایی است و بعضی از آنها حتی ۱۰۰ نفر مشاور دارد. سامانه املاک و مستغلات سالها توسط اتاق اصناف ایران اداره میشد و هیچ مشکلی در آن نداشتیم اما با ایجاد سامانههای کاتب و خودنویس دچار مشکلات زیادی شدهایم. لذا از معاون اول رئیس جمهور انتظار داریم، جلسهای با مشاوران املاک از همه استانها داشته باشند.
بر اساس این گزارش، در این آیین، محمد اتابک وزیر صمت و معاونان وزارت صمت، غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران و برخی اتحادیههای تهران حضور داشتند.
