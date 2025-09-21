جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۱:۳۲ ظهر امروز یک مورد آتشسوزی در دو باب سوله در جاده خاوران، محله زمانآباد اعلام شد. این دو سوله هر کدام بیش از ۲۰۰ متر مربع مساحت داشتند و در مجاورت یکدیگر واقع شده بودند. این سولهها در زمینه تولید ساعتهای بزرگ دیواری فعالیت میکردند.
وی ادامه داد: در این سولهها علاوه بر تجهیزات اولیه تولید ساعت، مقدار زیادی کارتن بستهبندی و ظروف تینر و مواد مشابه وجود داشت که باعث گسترش آتش شدند.
ملکی گفت: یکی از سولهها کاملاً شعلهور بود و آتش به زیر سقفها نیز رسیده بود. بخشهایی از سوله مجاور نیز شعلهور شده و آتش در حال گسترش بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اظهار داشت: آتشنشانان از چند طرف عملیات اطفا را آغاز کردند و حتی مجبور شدند بخشی از سقفهای شیروانی سوله را شکاف دهند تا تخلیه دود بهتر انجام شود و ایمنی عملیات حفظ شود.
وی تاکید کرد: خوشبختانه هیچ مصدومیت و تلفات جانی نداشتیم اما خسارت مالی زیادی وارد شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی در پایان افزود: بعد از خاموش شدن کامل آتش، تخلیه دود و ایمنسازی محل انجام و محل به مالکان تحویل داده شد. عملیات ساعت ۱۳:۳۸ به پایان رسید.
