حامد غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه آتش‌سوزی در کارخانه فوم روستای بیدگنه ملارد مهار شد.

وی اضافه کرد: در این حادثه هیچ تلفات جانی نداشتیم.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد همچنین جزئیات بیشتری را در خصوص میزان خسارات وارده به تأسیسات کارخانه بیان کرد و افزود: دو سوله از این کارخانه به طور کامل درگیر حریق بودند.

وی گفت: این بدان معنا است، که آتش‌سوزی، بخش عمده‌ای از فضای تولید یا انبار این دو سوله را نابود کرده بود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد گفت: این عملیات، چند ساعت به طول انجامید.