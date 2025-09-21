  1. استانها
  2. تهران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

آتش‌سوزی در کارخانه فوم روستای «بیدگنه» ملارد مهار شد

آتش‌سوزی در کارخانه فوم روستای «بیدگنه» ملارد مهار شد

ملارد- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد از مهار آتش سوزی در کارخانه فوم روستای «بیدگنه» خبر داد.

حامد غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه آتش‌سوزی در کارخانه فوم روستای بیدگنه ملارد مهار شد.

وی اضافه کرد: در این حادثه هیچ تلفات جانی نداشتیم.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد همچنین جزئیات بیشتری را در خصوص میزان خسارات وارده به تأسیسات کارخانه بیان کرد و افزود: دو سوله از این کارخانه به طور کامل درگیر حریق بودند.

وی گفت: این بدان معنا است، که آتش‌سوزی، بخش عمده‌ای از فضای تولید یا انبار این دو سوله را نابود کرده بود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد گفت: این عملیات، چند ساعت به طول انجامید.

کد خبر 6596463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها