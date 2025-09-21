حامد غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه آتشسوزی در کارخانه فوم روستای بیدگنه ملارد مهار شد.
وی اضافه کرد: در این حادثه هیچ تلفات جانی نداشتیم.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد همچنین جزئیات بیشتری را در خصوص میزان خسارات وارده به تأسیسات کارخانه بیان کرد و افزود: دو سوله از این کارخانه به طور کامل درگیر حریق بودند.
وی گفت: این بدان معنا است، که آتشسوزی، بخش عمدهای از فضای تولید یا انبار این دو سوله را نابود کرده بود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد گفت: این عملیات، چند ساعت به طول انجامید.
