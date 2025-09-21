تشکیل پرونده قضایی برای ساختمان ناایمن آلومینیوم تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورا در سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آتش سوزی در ساختمان آلومینیوم، اظهار کرد: با حضور به موقع آتش نشانان اطفای حریق به موقع انجام شد و حادثه جدی رخ نداد.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبه شورا و برنامه چهار ساله چهارم شهرداری ملزم به تعیین تکلیف ساختمان‌های بحرانی شد. خوشبختانه این ساختمان با توجه به اینکه برخی تمهیدات را انجام داده بود، از لیست بحرانی خارج شده بود اما همچنان پرخطر است و همین تمهیدات باعث شد بحران ایجاد نشود.

بابایی با بیان اینکه اجرای سیستم اعلام و وجود آتش نشانان مقیم باعث شد که در زمان آتش سوزی، حریق کنترل شود، خاطرنشان کرد: سیستم اطفا در حال نصب و در مراحل انتهایی است اما با توجه به قدمت آن، از لحاظ ارزیابی لرزه‌ای در رده بندی d قرار گرفته و باید تخریب و نوسازی شود.

رئیس کمیته ایمنی شورا همچنین تصریح کرد: شهرداری فعلاً تشکیل پرونده قضائی برای تخریب و نوسازی را انجام داده اما باید مالک هرچه سریع‌تر نسبت به تخریب و نوسازی اقدام کند. امیدواریم شهرداری بیش از پیش پیگیر رفع خطر ساختمان‌های ناایمن باشد.

وی با اعلام اینکه تعداد ساختمان‌های بحرانی نیز نصف شده است، یادآور شد: بیش از دو هزار ساختمان پرخطر از لیست این ساختمان‌ها خارج شده و امیدواریم این روند ادامه یابد.