رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهگلان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع چندین آتشسوزی عمدی در مزارع و مراتع شهرستان دهگلان، و پیگیریهای مستمر منابع طبیعی شهرستان و ورود دستگاه قضائی به این موضوع، اولین رأی قضائی در پرونده آتشسوزی عمدی مزارع صادر شد.
فضلعلی قادری افزود: در طول سال جاری، چندین پرونده آتشسوزی عمدی در مزارع و مراتع شهرستان تشکیل شده و افراد متخلف به مراجع قضائی معرفی شدهاند.
وی بیان کرد: این پروندهها به سرعت در حال رسیدگی هستند و رأی قطعی اولین پرونده صادر شده است.
قادری همچنین خبر داد: برای نخستین پرونده آتشسوزی عمدی، جریمهای بالغ بر ۶۵۰ میلیون تومان بهعنوان مجازات متخلفان تعیین شده و در آیندهای نزدیک، افراد متخلف این مبلغ را بهصورت نقدی پرداخت خواهند کرد.
رئیس منابع طبیعی دهگلان تأکید کرد: با ورود جدی دستگاه قضائی و همکاری خوب مراجع قضائی، امید میرود که با صدور احکام قاطع، از تکرار این گونه حوادث تلخ در آینده جلوگیری شود و منابع طبیعی منطقه از آسیبهای بیشتر مصون بماند.
قادری از ادامه پیگیری پروندههای آتشسوزی دیگر خبر داد و تصریح کرد: منابع طبیعی این شهرستان با جدیت تمام از حقوق مردم و منابع طبیعی دفاع خواهد کرد.
