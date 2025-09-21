انگلیس دولت فلسطین را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رویترز، لندن امروز یکشنبه اعلام کرد که فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته است.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، کر استارمر نخست وزیر انگلیس در این خصوص اعلام کرد: امروز ما کشور فلسطین را به رسمیت شناختیم تا امید صلح را زنده کنیم.

نخست وزیر انگلیس در سخنان خود با طرح ادعایی عوام فریبانه مدعی شد: ما در تلاشیم تا امکان صلح و راه حل دو دولتی را زنده نگه داریم. آنها می‌خواهند بدون خشونت یا درد و رنج در صلح زندگی کنند و این همان چیزی است که لندن می‌خواهند ببینند! اسرائیل باید تاکتیک‌های خشن خود را متوقف کند و اجازه ورود کمک‌ها به غزه را بدهد.

وی که نتوانست کینه دیرینه روباه پیر از مقاومت فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست را پنهان کند، مدعی شد: حماس نباید هیچ نقشی در آینده داشته باشد، چه در حکومت و چه در امنیت. در هفته‌های آینده تحریم‌هایی علیه چهره‌های دیگر حماس اعمال شود.

کر استارمر بدون محکوم کردن ادامه جنایت‌های صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین، گفت: امید به راه حل دو دولتی در حال محو شدن است، اما ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این چراغ خاموش شود. امروز ما به بیش از ۱۵۰ کشور در به رسمیت شناختن کشور فلسطین می‌پیوندیم. من رسماً به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام می‌کنم.